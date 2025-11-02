Најнови вести од САД: Договорот меѓу Си и Трамп не успеа, што ќе каже Путин?! Пекинг направи неочекуван потег

0 SHARES Сподели Твитни

Кинеската влада ќе ги укине ограничувањата за извоз на критични минерали, ќе го запре извозот на хемикалии во Северна Америка потребни за производство на фентанил и ќе дозволи протокот на полупроводници за автомобили да продолжи, објави Белата куќа.

Тоа е дел од договорот што кинеските и американските преговарачи го постигнаа во четвртокот во Јужна Кореја, објави Политико .

Според американскиот министер за финансии Скот Бесант, договорот ги деескалира тензиите меѓу двете земји, а едногодишно примирје во нивните трговски односи ќе стапи на сила следната недела.

Во документ објавен од Белата куќа се наведени отстапките на Пекинг, опишани како „ голема победа што ја штити економската сила и националната безбедност на Америка“.

Победата на Трамп и кинеската претпазливост

Според „Политико“, резултатите од средбата меѓу кинескиот претседател Си Џинпинг и американскиот претседател Доналд Трамп претставуваат решителна победа за агресивната царинска политика на Вашингтон, иако постигнатото примирје беше оценето како кревко и привремено.

Кинеските „јастреби“ предупредуваат дека ништо не го спречува Пекинг да се повлече од договорот ако заклучи дека тој повеќе не им служи на неговите интереси.

„Кина ќе издава општи лиценци за извоз на ретки земни метали, галиум, германиум, антимон и графит, во интерес на крајните корисници во САД и нивните глобални добавувачи “, се вели во соопштението на Белата куќа.

Овој потег се смета за добра вест за американската индустрија и одбранбениот сектор, кои во голема мера зависат од овие елементи.

Контрола на фентанил и спорот околу чиповите

Белата куќа, исто така, објави дека Пекинг ќе преземе мерки за запирање на протокот на фентанил во САД, како и дека ќе воведе построги контроли врз извозот на други хемикалии до сите дестинации, но без да ги наведе деталите за специфичните супстанции.

Кина дополнително се согласи да ги поништи претходните одлуки на полупроводничката компанија „Вингтек“, која го блокираше извозот на клучни компоненти до нејзината холандска подружница „Некспериа“.Овој потег предизвика глобална криза во снабдувањето со чипови, што ја натера холандската влада да ја преземе контролата врз фирмата во септември.

„Пекинг ќе преземе мерки за да обезбеди продолжување на трговијата од фабриката Nexperia во Кина, што ќе овозможи стабилност на производството на чипови низ целиот свет “, соопшти Белата куќа.

Сепак, кинеското Министерство за трговија посочи дека двете страни сè уште не се целосно согласни за тоа како да го решат спорот.

„Несоодветното мешање на холандската влада во корпоративните работи го попречи глобалното производство и синџирот на снабдување “, изјави портпаролот на министерството.

