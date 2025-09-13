Најнови детали: Мосад требаше да ги убие лидерите на Хамас во Доха, но го отфрлија Нетанјаху од некоја чудна причина

0 SHARES Сподели Твитни

Според најновите детали откриени од израелските разузнавачки службеници, првичниот план бил тимови подготвени за Мосад во Доха да го атентатираат раководството на Хамас, но директорот Дејвид Барнеа се откажал од страв од неповратно оштетување на односите со катарската разузнавачка служба.Првичниот план за елиминирање на раководството на Хамас вклучуваше активирање на оперативците на Мосад во Доха, идеја поддржана од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.Сепак, по протестот на директорот на Мосад, Дејвид Барнеа, дека таков план трајно ќе ги наруши односите со катарската служба, планот беше напуштен и воениот кабинет се одлучи за друг план, имено напад на воздушните сили.Проценката на директорот на Мосад се темелеше на улогата и значењето на катарските безбедносни служби во посредувањето за ослободување на израелските затвореници од Појасот Газа.Од друга страна, еден од членовите на израелската разузнавачка заедница, зборувајќи под услов на анонимност, за американските медиуми изјави дека Мосад може да го пронајде и убие раководството на Хамас во секое време.„Можеме да ги фатиме за една, две или четири години, а Мосад знае како да го направи тоа. Зошто да го прави тоа сега“, рече израелскиот разузнавачки службеник.

Пронајдете не на следниве мрежи: