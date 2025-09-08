НАЈОПАСНИТЕ ДАТУМИ ВО СЕПТЕМВРИ Познат астролог ве советува да се повлечете и да избегнувате грешки

0 SHARES Сподели Твитни

Планетите се порамнуваат во ретки и често напнати аспекти, што ќе влијае на сè, од работата и парите до љубовните врски и семејната динамика.Според познатата астрологка Тамара Глоуб, овој месец носи силна енергија на космичко рестартирање. Септември 2025 година не е само уште еден премин од лето во есен.Планетите се порамнуваат во ретки и често напнати аспекти, што ќе влијае на сè, од работата и парите до љубовните врски и семејната динамика.7–8 септември: Зборовите изговорени сега можат да имаат долгорочен ефект.10 и 13 септември: Тест за издржливост на партнерства и деловни зделки.14 септември и ноќта на 15-ти: Најкритичниот период во месецот – ризик од конфликти и неодговорни потези. Бидете внимателни при возење и комуникација.17 и 19 септември: Брз развој на настани надвор од планот – неопходна е флексибилност.21 септември и ноќ 22: Можни се ненадејни вести што ќе го променат текот на настаните.23–24 септември: Преглед на финансиите. Лошо време за големи инвестиции и ризични купувања.26 септември: Можни конфликти од никаде, и на работа и дома.29–30 септември: Останете смирени и поставете ги темелите за успешен октомври.

