MrBeast, најплатениот Јутјубер во историјата, пристигна во Хрватска. Својот нов спот го снима во разурнат хотелски комплекс во Купари кај Дубровник.Според граѓаните, со денови е невозможно да се влезе во руинираниот комплекс бидејќи патиштата се блокирани.

Дубровнички дневник денеска на оваа локација го сними Џими Доналдсон, попознат како MrBeast. Се уште не се знае што точно снима.

Овој млад човек ја започна својата кариера на YouTube во 2012 година на 13-годишна возраст и неговото корисничко име беше „MrBeast6000“. На неговиот канал можете да најдете видеа во кои тој завршува интересни предизвици, тешки задачи и слично.

Видеото со наслов „Игра со лигњи во реалниот живот 456.000 долари!“, кое тој го објави во 2021 година, е рекреација на ТВ серијата „Игра со лигњи“. Во него за награда од 456.000 долари се натпреваруваа 456 луѓе. Досега има собрано 567 милиони прегледи и тоа е неговото најгледано видео.

Неговото богатство се проценува на 500 милиони долари. Тој има 236 милиони претплатници на YouTube. Тој е посветен на хуманитарната работа. Во ноември 2023 година, тој изгради сто бунари во Африка и со тоа обезбеди чиста вода за повеќе од половина милион луѓе.

„Сто бунари ќе им го променат животот, но не доволно. Знам дека е чудно што Јутјубер ги прави сите овие работи, но некој мора да го направи тоа. Ако никој не сака, ние ќе го направиме тоа“, рече меѓу другото.

