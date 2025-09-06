Најпознатиот производител на кечап конечно откри дали треба да се чува во фрижидер или не – некои прават голема грешка

0 SHARES Сподели Твитни

Додека некои луѓе го чуваат кечапот надвор, други велат дека треба да биде во фрижидер. Иако повеќето луѓе го чуваат во фрижидер.

Познатиот производител Хајнц откри каде треба да се чува црвениот сос по отворањето, за да има најдобар вкус.

На социјалните мрежи, Хајнц ги праша потрошувачите дали го чуваат кечапот во фрижидер или во оставата, и веднаш се разви жестока дебата. Изненадувачки, околу 2.500 гласачи беа поделени речиси подеднакво, а истото мислење се појави и меѓу корисниците на Reddit.

„Дефинитивно сум за фрижидер, се прашувам дали сум навистина толку чуден како што мисли мојот пријател!“

„Во фрижидер. Точка.“ Трет додаде: „На шишето буквално пишува „чувај во фрижидер“…“

„Во кујнскиот шкаф – кој сака ладен сос со појадок?“

Според етикетата, отворено шише кечап треба да се чува во фрижидер и да се употреби во рок од осум недели.

Препорака – фрижидер

Оливија Ленон од Heinz Tomato изјави за Daily Mail: „Имаше само еден точен одговор и со задоволство ги информираме фановите на Heinz Tomato Ketchup дека нашиот кечап мора да се чува во фрижидер. Иако знаеме дека многу луѓе го чуваат во шкаф, препорачуваме ладење по отворањето. Тоа е најдобриот начин да се зачува препознатливиот вкус на нашиот кечап.“

Сепак, организацијата Which? даде малку поинакво мислење: „Според експертите, не е потребно кечапот да се чува во фрижидер. Не само што содржи оцет, туку доматите се и природно кисели, што помага производот да се зачува на собна температура.“

Нутриционистката д-р Сара Шенкер објаснува: „Некои луѓе го чуваат во фрижидер затоа што им се допаѓа ладниот вкус, но навистина нема потреба да го чувате во фрижидер. Тоа е прашање на личен избор, температурата во кујната и просторот што го имате.“

Хајнц издаде соопштение во 2017 година: „Поради својата природна киселост, кечапот Хајнц е стабилен на полица. Сепак, неговиот рок на траење по отворањето зависи од условите за складирање. Препорачуваме, како и со секоја преработена храна, да се чува во фрижидер по отворањето. Ова го обезбедува најдобриот квалитет на производот.“

