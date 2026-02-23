Најпопуларната ѕвезда на филмови за возрасни е бремена: Бони неодамна имала секс со 400 мажи одеднаш, а сега тестот покажа дека ќе стане мајка (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Креаторката на содржини за возрасни, Бони Блу, објави дека е бремена неколку недели откако имала незаштитен секс со околу 400 мажи.

Во видео објавено на нејзиниот YouTube канал во недела, на 22 февруари, Блу ги опиша симптомите што ја навеле да поверува дека е бремена:

„Ми беше тешко, а имам и силни главоболки, а кога велам главоболки, мислам на вистинска мигрена. Некои оброци ме тераа да ги јадам, а некои оброци ме тераа веднаш да ги јадам, инаку веднаш ќе се разболев.“

Тест за бременост и потврда

Блу реши да направи тест за бременост, признавајќи дека е „малку нервозна“. По неколку минути, се врати кон камерата за да го покаже резултатот.

„Полу е розево, полу е бело. Изгледа како батак. Да, дефинитивно сум бремена. Сосема бремена“, рече таа.

Набргу потоа, таа закажа ултразвук, каде што техничарот ја потврди нејзината бременост. „О, дали е бебе? Ова е лудост“, додаде таа.

Контроверзии и претходен рекорд

Блу стана позната по тоа што имаше незаштитен секс со околу 400 мажи. Претходниот рекорд наводно го држеше Аријана Џоли во 2004 година со 65 мажи.

Кога ја прашале како би се справила со потенцијална бременост, Блу за „Us Weekly“ изјавила: „Тоа е прашање за друг ден“. Таа исто така рекла дека ќе ги извести сите учесници и ќе разговара со нив доколку бременоста биде потврдена.

„Затоа зедов примероци од ДНК тој ден“, објасни таа.

„Беше важно да се запомни нешто повеќе од само големината на пенисот, па затоа ги зедов нивните примероци од ДНК и информации за контакт.“

Тестови и здравје

Сите присутни се тестираат за сексуално преносливи болести пред настанот, а Блу рече дека во иднина ќе направи и дополнителни тестови за сексуално преносливи болести и бременост.

„Не беа преземени никакви дополнителни мерки на претпазливост освен стандардното бричење и туширање”, рече таа, додавајќи дека се чувствувала „одлично“ по настанот.

„Ова е најхидрираната личност што некогаш сум била и тоа го припишувам на количината на течности што ги внесував.“

Блу нагласи дека фокусот на настанот бил „на пополнувањето, а не на бројот“ на учесници, што ги исполнило нејзините очекувања.

