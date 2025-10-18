Најразгаленото куче на светот: Се однесува како бебе – видеото ги стопи сите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Златниот ретривер Луси ги освои срцата на корисниците на TikTok со своето разгалено однесување, кое потсетува на бебе кое одбива да заспие без помош на својот сопственик.

Видео од златен ретривер по име Луси, чие однесување наликува на разгалено бебе, се шири на социјалните мрежи. Ова шармантно видео има близу 1,3 милиони прегледи и го прикажува кучето како трпеливо чека да заспие, со помош на својот сопственик.

Луси е сериозно мрзелива и го прави ова секоја вечер. Иако може сама да скока на креветот, секогаш ќе чека да ја земам – објаснува сопственичката додека снима.

Во видеото, Луси зазема неодолива поза – нејзините предни шепи се префрлени преку работ на креветот, нејзиниот стомак се потпира на работ, додека задните шепи висат кон подот. Сопственичката нежно ја охрабрува со зборовите: „Скокни!“, и на крајот Луси сепак скока во креветот, додека описот на видеото ја следи со реченицата:

„Јас сум само бебе“.

Оваа врска потсетува на врската на приврзаност што се создава помеѓу родителите и бебињата. Срдечната сцена брзо ги освои корисниците на TikTok, а многумина коментираа како Луси ги потсетила на нивните кучиња и нивните мали „разгалени ритуали“.

Луси, на свој начин, ги потсети сите сопственици на домашни миленици на посебната врска што ја споделуваме со нашите четириножни пријатели – полна со љубов, доверба, а понекогаш и нежно разгалување.

