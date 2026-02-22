Најсеверната престолнина на Европската Унија „лежи“ на 330 острови: во зима има само 5 часа сончево зрачење, а во лето дури 19 ФОТОГРАФИЈА

0 SHARES Сподели Твитни

Хелсинки е град со неверојатна архитектура, но и начин на живот. Тој е главен град на најсреќната земја во светот, позната по бројните „нај“, но и по „лесни за коска“ температури.

Го нарекуваат главен град на најсреќната земја во светот. Исто така е еден од најбезбедните градови на планетата, еден од најзелените и најодржливите, како и место со една од најчистите води за пиење.

Сите овие епитети можете да ги најдете на една адреса, во Хелсинки, што изненадува на секој чекор. А најинтересното допрва доаѓа. Путникофер носи интересни факти за Хелсинки што можеби сè уште не сте ги знаеле.

Хелсиншки архипелаг – 330 острови

Хелсинки, на пример, е град во чии административни граници се крие вистинско мало островско чудо – дури 330 острови.

Меѓу нив е Суоменлина, величествена тврдина под заштита на УНЕСКО, потоа Валисари и Пихлајасари, кои многумина ги сметаат за места што мора да се посетат за патувања надвор од градот.

Посебно место зазема Раџасари, остров целосно посветен на кучињата, каде што тие можат слободно да трчаат и истражуваат, на задоволство на сопствениците и љубителите на авантури со четири нозе.

Најстудениот од нордиските престолнини

Со околу 700.000 жители, или 1,2 милиони во пошироката метрополитенска област, Хелсинки е најсеверниот главен град на Европската Унија. Тој е исто така и најстудениот од петте нордиски главни градови.

Зимите се долги и сурови, температурите остануваат под нулата во просек, со рекордно ниски температури од -34,3 степени.

Во најстудениот дел од годината, градот е осветлен само со пет до шест часа дневна светлина, додека летото носи сосема поинаква слика – дури 19 часа сонце кое речиси никогаш не заоѓа.

Град познат по својата неверојатна архитектура

Благодарение на лесниот гранит од кој се изградени бројни репрезентативни згради во центарот на градот, Хелсинки е наречен „Бел град на северот“.

Атрактивноста на градот не се одразува само во импресивната боја на фасадите. Градот е познат по својата извонредна архитектура која хармонично ги комбинира историјата и модерноста. Во 2012 година, Хелсинки беше прогласен за светска престолнина на дизајнот, а неговите архитектонски достигнувања денес се меѓу најпрепознатливите и најпосетуваните атракции.

Меѓу нив е и морската тврдина Суоменлина. Катедралата на плоштадот на Сенатот е една од најфотографираните згради во земјата. Темпелијаукио, познатата карпеста црква, е уште едно место што мора да се посети, како и библиотеката Оди. Хелсинки е град каде што се среќаваат минатото и модерноста.

Хелсинки живее за сауни.

Хелсинки е главен град на земја која ги обожава сауните, па во овој контекст градот не заостанува многу. Во целата земја има најмалку 3,3 милиони сауни, што значи дека ги има насекаде – а во Хелсинки има околу 3.000 од нив, од антички и традиционални до модерни, во станбени згради и канцеларии. Тоа не е изненадувачки, бидејќи велат дека во Финска има повеќе сауни отколку автомобили.

Најсеверната метро станица во светот и љубовта кон природата

Хелсинки е познат и по тоа што има најсеверна метро станица во светот, а градот е рај за љубителите на природата. Во близина на центарот има околу 250 километри патеки – од крајбрежни до шумски патишта – сите достапни. Исто така, има многу острови кои се лесно достапни во текот на потоплите месеци.

Посебен однос со Талин

Хелсинки живее во симбиоза со главниот град на Естонија, прекрасниот Талин. Тие се одделени од Финскиот Залив и се оддалечени само околу осумдесет километри, но и покрај тоа, градовите се силно поврзани и испреплетени секој ден.

Фериботите сообраќаат во двата правци во текот на денот, а патувањето меѓу нив стана дел од вообичаената рутина. Многу Финци одат во Талин за шопинг или кратки патувања, додека жителите на естонскиот главен град често доаѓаат во Хелсинки за образование, работа и нови можности.

