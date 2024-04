Најсексипилната жена на светот има над 90 килограми, а во костим за капење е вистинска „бомба“

0 SHARES Сподели Твитни

Тен и костим за капење се подготвени. Летото може да започне.Плус-сајз моделот и една од најсексапилните жени на светот Ешли Греам неодамна објави неколку атрактивни фотографии на Инстаграм.Како што можете да видите, Греам со задоволство ги покажала своите заносни облини во едноделен костим за капење, а веруваме дека ги израдувала повеќето нејзини фанови на споменатата мрежа. View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)„Неверојатна си“, „Убава“, „Секогаш кога ќе ја погледнам Ешли Греам шокиран сум од нејзината убавина. Таква убавина досега не сум видела“, се само дел од коментарите на Инстаграм.За потсетување, Ешли Греам е прогласена за најсекси жена на светот во 2023 година, според машкиот магазин „Максим“.“Ешли Греам, кралицата на облините, е здив на свеж воздух во модната индустрија. Таа не е само модел, таа е движење. Ешли не потсетува дека тајната не е само во прифаќањето на вашите облини, туку и во прифаќањето на себеси како што сте“, рече тогашниот претставник на списанието.Веднаш зад неа беа Марго Роби, Ана де Армас, Самара Ливинг, Сабрина Карпентер и други…

