Најсексипилната жена на светот шокираше со видео во долна облека: Што се случи со вашите облини?

0 SHARES Сподели Твитни

Најпознатиот плус сајз модел Ешли Греам, која минатата година беше прогласена и за најсекси жена на светот, ги изненади своите фанови со видео на кое позира во долна облека.

Имено, Ешли снимила видео за време на кое се подготвувала и споделила совети кои и помогнале кога го започнувала својот бизнис.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Сепак, најголемото внимание на нејзините следбеници го привлече нејзината никогаш послаба линија, која предизвика бројни негативни реакции.

“Значи, сега секоја славна личност губи тежина. Одлично. Толку од различноста”, “Друг корисник на Ozempica”, “Порано сакав да те следам поради твојот позитивен став за големината на телото. Сега си како другите пластични уметнички во Холивуд “, „Што се случи со облините што те прославија, зошто сите сакаат да изгледаат исто“, напишаа незадоволните обожаватели.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

За потсетување, лекот за дијабетес „Ozempic“ стана популарен како средство за слабеење, но неговата зголемена употреба доведе до глобален недостиг. Некои тврдат дека со помош на Оземпик е можно да изгубите 40 килограми за три месеци.

Лекот за инјектирање од данската фармацевтска компанија Ново Нордиск првично беше развиен и одобрен во голем број земји за третман на дијабетес тип 2.

Активната состојка на лекот, семаглутид, се врзува за рецепторите на хормонот кој го контролира шеќерот во крвта, стимулирајќи го ослободувањето на инсулин кога нивото на гликоза е високо.

Ја успорува брзината со која храната го напушта стомакот на една личност, намалувајќи го неговиот апетит.

На почетокот на 2021 година, рецензирана студија покажа дека речиси три четвртини од луѓето кои го користеле лекот изгубиле повеќе од 10 проценти од нивната телесна тежина.

Пронајдете не на следниве мрежи: