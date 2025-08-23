„Најсилната безбедносна гаранција“: Украина развива ракета „Фламинго“

Додека сојузниците на Украина се расправаат околу тоа како да ѝ обезбедат безбедносни гаранции, Киев работи на свој начин да ја држи Русија настрана. Станува збор за нова крстосувачка ракета способна да погоди било каде во европска Русија, носејќи огромна боева глава тешка повеќе од еден тон.

Станува збор за ракетата Фламинго ФП-5, развиена од украинската одбранбена компанија Фајр Поинт, брзорастечки производител на борбени беспилотни летала кои станаа клучно оружје во војната против Русија.

„Не сакавме јавно да зборуваме за ова, но се чини дека дојде време. Фламинго е крстосувачка ракета со долг дострел која може да носи боева глава од 2.500 фунти и да лета до Русија до 1.800 милји оддалеченост“, изјави Ирина Терех, директорка и главен технички директор на компанијата, за Политико од нејзината канцеларија.

„Го дизајниравме доста брзо. Развојот од идејата до првите успешни теренски тестови траеше помалку од девет месеци. Нема да ви ја кажам точната брзина, но можам да кажам дека е побрз од која било друга ракета што ја имаме во моментов“, додаде Терех, нагласувајќи: „Таа е целосно произведена во Украина“.

Државната новинска агенција ТАСС објави статија оваа недела во која ја минимизираше заканата што ја претставува Фламинго, тврдејќи дека е базирана на британски дизајн, што Украинците го негираат, и обидувајќи се да ја минимизира техничката експертиза на Украина.

Терех не се согласува: „Ги гледавме руските реакции на нашите први мисии и можам да ви кажам дека колку поуспешна беше мисијата, толку повеќе Русите се обидуваа да потиснат какви било јавни информации за неа“.

Масовно производство и политички последици

Фламинго сега е во масовно производство, со 211 единици произведени само овој месец.

„До декември, ќе имаме многу повеќе од нив“, рече украинскиот претседател Володимир Зеленски во среда, одбивајќи да даде дополнителни детали за оружјето сè додека „Украина не може да користи стотици од нив“.

Дури и Доналд Трамп покажа поголема подготвеност да ги поддржи украинските напади на руска територија.

На социјалните мрежи во четврток, американскиот претседател напиша: „Многу е тешко, ако не и невозможно, да се добие војна без да се нападне земјата на окупаторот. Тоа е како одличен тим во спортот кој има фантастична одбрана, но не му е дозволено да игра напад.“

„Интересни времиња претстојат!!!“, додаде тој.

Удирање на Русија каде што боли

Видеото од лансирањето ја покажува ракетата како се исфрла од платформата и се вивнува во небото, оставајќи трага од жолт пламен зад себе.

Додека руската воздушна одбрана може да собори вакви закани, Украина е многу вешта во спроведувањето сложени операции со преклопувачки роеви дронови и ракети кои ја преоптоваруваат руската одбрана.

Ако ја пробие одбраната и погоди цели во задниот дел, Фламинго претставува смртоносна закана.

Дроновите носат само мали експлозивни полнења, што го отежнува трајното онеспособување на цели како што се рафинерии, електрани, логистички центри и воени аеродроми. Потешките ракети имаат многу поголемо влијание. Во украинскиот напад врз рафинеријата Туапсе во јуни беше употребена крстосувачка ракета Р-360 Нептун со боева глава од 150 килограми; предизвика пожар чие гаснење траеше три дена.

Фламинго би бил уште поразорен.

„Сè што можам да кажам е дека успехот на Фламинго е значаен. Секако, сè уште ги истражуваме максималните можности“, рече Терех, истакнувајќи дека беспилотните летала на нејзината компанија се „делумно одговорни за затворањето на аеродромите и високата цена на горивото во Русија“.

Доколку Фламинго влезе во целосно производство, тоа би можело драматично да го промени балансот на моќта меѓу Киев и Москва.

Фабијан Хофман, докторски кандидат и експерт за ракети на Универзитетот во Осло, го нарече Фламинго „најсилната безбедносна гаранција на Украина“.

„Ако може да распореди 3.000 до 5.000 од овие (и слични) ракети, подготвени во рок од 24 до 48 часа да уништат до 25 проценти од руското економско производство, понатамошната руска агресија станува неодржлива“, напиша тој на социјалните мрежи.