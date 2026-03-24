Најскапата куќа минатата година беше продадена за 1,5 милиони евра, додека најскапиот стан за 166.500 евра

Според извештајот на Агенцијата за катастар на недвижности за цените и закупнината на пазарот на недвижности за 2025 година, најскапата куќа во земјата е продадена за 1,5 милиони евра во општина Ќендер.

Додека најскапиот продаден стан беше во Аеродром за 166.500 евра, најскапиот канцелариски простор беше продаден во општина Ќендер за 6,8 милиони евра.

Според извештајот, становите остануваат најбарани на пазарот, со учество од 33% од вкупната продажба и 48% од вкупната пазарна вредност.Иако бројот на продадени станови се намалил за 3,9%, нивната вредност се зголемила за 10,8%, според извештајот. Општините Центар, Аеродром и Карпош, во 2025 година имале највисоки просечни цени на станови од 1.692 евра/м²; 1.558 евра/м² и 1.419 евра/м².

Вкупната реализирана финансиска вредност на пазарот е 1,14 милијарди евра, што претставува зголемување од 12,9% во споредба со 2024 година. Поголемиот дел од оваа вредност е реализиран во четвртиот квартал (314 милиони евра).

Земјоделското земјиште и шумите учествуваат со 31% во вкупниот број на купувања, додека градежното земјиште учествува со 14%, што претставува значително зголемување на вредноста на купување од 36%, во споредба со минатата година. Куќите учествуваат со 13% во вкупниот број на купувања и продажби, со зголемување на вредноста на купување од 37% во споредба со минатата година.

