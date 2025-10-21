Најскапиот стан е продаден во општина Центар за 280 илјади евра

0 SHARES Сподели Твитни

Највисока цена по квадратен метар стан во третиот квартал од оваа година е достигната во општина Центар, каде што стан со вкупна површина од 91 квадратен метар е продаден за 280.000 евра. Тоа значи дека купувачот платил 3.000 евра по квадратен метар, според најновите податоци од Агенцијата за катастар на недвижности.Податоците од Регистарот на цени и кирии откриваат значителен раст на пазарот на нови градежни објекти во периодот јули-септември 2025 година.Во третиот квартал, на ниво на држава се регистрирани 845 новоизградени станови продадени од инвеститори, што е за 169 станови повеќе во споредба со вториот квартал. Вкупно, во Регистарот се евидентирани 937 продажби од инвеститори, од кои 845 се станови, 89 куќи и две гаражи.Во споредба со вториот квартал, каде што беа регистрирани 754 продажби на нови објекти во градежништвото, третиот квартал бележи зголемување од 183 нови продажби на недвижности.Од Агенцијата за катастар велат дека досега се регистрирани 26.463 листови за предрегистрација на згради, што укажува дека голем број згради се во изградба и наскоро ќе го збогатат пазарот.Анализата на продажбата по вид на недвижен имот покажува дека најголемиот број од продажбите припаѓаат на продажбата на станови, со 32 проценти.По општини, најголем број продадени станови е забележан во Општина Аеродром со 275 станови, додека Центар е на второ место со 236 продадени станови. По нив следуваат Чаир (133), Гази Баба (121), Кисела Вода (114) и Карпош (103).Најголем број продадени домови, сепак, е во Битолa со 71 продадени домови. Во другите градови, во Охрид се регистрирани 99 продажби на станови, во Тетово 84 и во Струмица 83.Во однос на комерцијалниот простор, најмногу продажби, по 22, се забележани во општините Аеродром и Центар.Сепак, во вториот квартал од годината се продадени помалку станови отколку во првиот квартал. Податоците објавени од Агенцијата за катастар на недвижности за периодот од 1 април до 30 јуни покажуваат дека во текот на овој квартал од инвеститорите се продадени 676 новоизградени станови, што е за 178 станови помалку во споредба со првиот квартал од годината.

Пронајдете не на следниве мрежи: