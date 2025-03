Најслаткото видео што ќе го видете денес: Младенчињата тигари не ја пуштаат мајката да спие, нејзината реакција е неопислива! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа снимка потврдува дека непишаното правило децата да не ги оставаат родителите да спијат важи и за животните.Снимени се младенчиња од суматрански тигар како ја прекинуваат дремката на својата мајка качувајќи се врз неа.

🐅 These tiger cubs have been caught on the CUB CAM at West Midlands Safari Park 🐅Video credit: West Midlands Safari Park#Worcestershire pic.twitter.com/Nb5HzJxMCk— BBC Hereford & Worcester (@bbchw) March 14, 2025

Две женки и еден мажјак од овој силно загрозен вид тигри се родени на почетокот на годината во сафари парк во Велика Британија.Се проценува дека во дивината останале помалку од 400 суматрански тигри.



