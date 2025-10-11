Најсочната чоколадна торта се прави вака: Рецепт кој успева да ги освои сите уште од првиот залак

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за слатки, постои ненадминлива чоколадна торта.Почувствувајте го вистинскиот вкус на какао и кремаст фил што се топи во устата. Без разлика дали имате намера да ја подготвите за посебна пригода или за обично неделно попладне, овој рецепт е навистина уникатен и веднаш ќе го усвоите.Состојки за чоколадна торта:

150 г путер

200 г шеќер

10 јајца

200 г чоколадо за готвење

150 г мелени ореви

3 лажици какао

2 лажици масло

лебни трошки за наросување на плехот за печење

Подготовка на чоколадна торта:Одделете ги жолчките од белките. Изматете ги белките додека не добиете цврста смеса.Измешајте ги жолчките со шеќерот и изматете ги. Растопете го путерот, додадете го во жолчките и шеќерот, потоа додадете 120 грама стопено чоколадо, какао и мелени ореви. На крај, додадете ги изматените белки во смесата. Мешајте нежно, со нежни движења, додека не добиете мазна смеса.Намастете го плехот со путер, наросете го со презла, потоа истурете ја смесата за колачот и печете го на 180 степени околу 45 минути.Кога ќе се олади, прелијте го со остатокот од чоколадото што го растопивте со две лажици масло. Чоколадната торта е готова за консумирање.Уживајте!

