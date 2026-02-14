Најсочните ќофтиња во доматен сос: Зачините им даваат посебен вкус, а одлично одат со тестенини, компири, ориз…

0 SHARES Сподели Твитни

Никогаш нема доволно идеи за ручек, но кога ни снемува креативност и сакаме нешто проверено, вкусно и заситувачко, секогаш со задоволство се враќаме на ќофтињата.

Со вкусен и добро зачинет сос, топчињата од мелено месо се јадење за сечиј вкус, а можат да се сервираат со варени, печени или пире од компири, варени тестенини или варен ориз… и без разлика како ќе ги послужите, уживањето е загарантирано!

Состојки:За ќофтиња600 г мелено месо1 кромид1/3 китка магдонос1 јајце1/3 чаша презла (околу 40 г)2 чешниња лук1 лажичка сол

За сосот1 главица кромид3 чешниња лук1 лажичка мелена пиперка600 мл сок од домати7-8 листови босилексол и црн пипер по вкус1 лажица шеќер

ПодготовкаСитно исечкајте го кромидот и магдоносот и исечкајте го и згмечете го лукот. Измешајте го во голем сад со меленото месо, потоа додадете го јајцето, презлите и зачините и добро измешајте, а потоа месете со раце за добро да се соедини.Формирајте ќофтиња со намастени дланки.Истурете го маслото во тавата, потоа загрејте го на средна температура и пржете ги ќофтињата по една минута од секоја страна, додека не поруменат лесно, а потоа извадете ги од тавата.Во истата тава, пржете го ситно исечканиот кромид околу 4-5 минути. Потоа додадете ситно исечкан лук и мелен пипер и пржете околу 3 минути.Прелијте го сокот од домати, потоа додадете ги листовите босилек и мелениот пипер и измешајте.Кога сосот ќе почне да врие, вратете ги ќофтињата во тавата, намалете ја температурата на ниско и оставете да крчка, покриено, околу 30-40 минути, повремено свртувајќи ги ќофтињата.

