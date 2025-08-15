Најсрамното можно прашање за Путин веднаш по слетувањето во САД: Се преправаше дека ништо не разбира (видео)

Рускиот претседател Владимир Путин дојде во Соединетите Држави за првпат по неколку години.Веднаш по слетувањето во Алјаска и ракувањето со својот американски колега Доналд Трамп, му беше поставено најсрамното можно прашање.Еден од новинарите го праша „кога ќе престанете да убивате цивили во Украина“.Путин реагираше на ова гестикулирајќи дека не слушнал што му зборува новинарот или дека не разбрал.
Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Секако, видеото брзо стана вирално на социјалните мрежи.Ова е прва средба меѓу Путин и Трамп во вториот мандат на Трамп во Белата куќа. Двајцата лидери последен пат се сретнаа во 2021 година.