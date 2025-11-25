Најстарата жена на светот (116) ја откри тајната за долг живот и не, тоа не е она што повеќето луѓе мислат

0 SHARES Сподели Твитни

Етел Катерхам, најстарата личност на светот, го прослави својот 116-ти роденден ова лето, а таа ги откри своите совети за долг живот што ги изненадија сите.

Таа е родена на 21 август 1909 година во Англија, за време на владеењето на кралот Едвард VII, а денес живее во дом за стари лица , каде што го прослави својот голем ден опкружена со своето семејство.

Во повеќе од еден век живот, Етел преживеала речиси сè што историјата може да понуди – две светски војни, Студената војна, падот на Берлинскиот ѕид, големи општествени промени, но и лични предизвици што ја обликувале.

Таа ја откри тајната за долг живот.

Кога ја прашале како доживеала 116 години, Етел има краток и едноставен одговор:

„Никогаш не се карам со луѓе. Зборувам – и правам што сакам.“

Тој вели дека клучот за нејзината долговечност лежи во мирот, трпението и избегнувањето непотребни конфликти . Во текот на својот живот, таа избрала да избегнува стрес, лутина и расправии, а оваа филозофија, едноставна, но моќна, станала нејзин рецепт за долг и квалитетен живот.

Патувања што го обликуваа нејзиниот живот

Етел пораснала како второ најмладо дете во семејство од осум деца. Уште како млада жена, таа била желна за авантура. На 18-годишна возраст, во 1927 година, се преселила во Индија, каде што работела како дадилка за едно британско семејство три години.

Откако се вратила во Англија, таа го запознала својот иден сопруг, Норман, британски воен офицер. Тие се венчале во 1931 година, а животот ги однел во Хонг Конг и Гибралтар.

Фотографија: printscreen/youtube/Mark 1333

Тие имаа две ќерки кои подоцна ги одгледаа во Обединетото Кралство . Норман почина во 1976 година, но Етел продолжи да го живее животот со полни гради. Денес тој има три внуци и пет правнуци.

Мирен живот како клуч за долговечност

Таа го прослави својот 116-ти роденден во луксузниот дом за стари лица „Холмарк Лејквју“ во Камберли.

Фотографии од претходниот роденден, на кои таа носи тиара со бројот „115“ и сече торта, се проширија на социјалните мрежи и разни медиуми. И покрај нејзината неверојатна животна приказна , Етел сè уште инсистира на истото – мир, едноставност и лежерен живот.

За нејзиниот 115-ти роденден , таа доби и лична честитка од кралот Чарлс III во знак на признание за „извонредната пресвртница“ што ја достигна. Возеше автомобил до речиси сто години, играше бриџ долго време и ја преживеа инфекцијата со Ковид во 2020 година.

Погледнете во галеријата како изгледаше таа средба:

Таа во тоа време изјави за Би-Би-Си:

„Сè сум го прифатилa во животот онака како што доаѓа – и добро и лошо. Слушам, а потоа правам што сакам.“

