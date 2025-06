Најстарата ќерка на Анџелина Џоли става крај на гласините: Уживаше во Дизниленд со своето ново момче

0 SHARES Сподели Твитни

Захара Џоли-Пит, најстарата ќерка на Анџелина Џоли и Бред Пит, го започна своето лето во Дизниленд, во друштво на Елајџа М. Купер, за кого се шпекулира дека е нејзиното ново момче.Иако официјално не ја потврдија врската, беа видени како се држат за раце, се фотографираат со неговото семејство и танцуваат заедно во видео на TikTok, поттикнувајќи ги гласините за нивната врска.

Beehive News worst-rated story today with a 4.5 score 😡 – see why:”Brad Pitt and Angelina Jolie’s daughter Zahara ditches diamond ring on Disneyland date as family tensions rise”https://t.co/htaEi7w6yh pic.twitter.com/jQ7mvraYC7— Beehive News (@news_beehive) June 23, 2025

Елајџа М. Купер има 19 години и моментално студира на колеџот Морхаус во Атланта, каде што посетува онлајн програма. Живее во Лос Анџелес, каде што истовремено развива актерска кариера која е во сè поголем подем.Тој првпат се појави на телевизија во 2018 година како тинејџер во серијата „Убиството ме избра“. Оттогаш, ја изгради својата кариера преку многу мали и големи улоги, а оваа година доживеа актерска експанзија.Тој имаше неколку значајни улоги во последниве години. Се појави во ситкомот на Никелодеон „Тат девојка Ли Леј“, во серијата „911“ со Анџела Басет и „Ол Американ“, а глумеше и во хорор филмот „Гусубумпс: Исчезнувањето“.Елија неодамна беше гостин во емисијата „GMA Weekends“ каде што зборуваше за предизвикот да се балансира помеѓу обврските за факултет и брзото темпо на неговата актерска кариера.„Сакав да стекнам знаење и алатки не само за да напредувам во кариерата, туку и да создадам позитивна промена надвор од екранот“, рече тој.Иако не е точно познато како Захара и Елија се запознале, се шпекулира дека се запознале преку заеднички студентски или актерски кругови, а двајцата студираат на колеџи што припаѓаат на Универзитетскиот центар во Атланта.Порано овој месец, тие беа забележани во Западен Холивуд, а Захара беше видена како носи прстен на левата рака, што предизвика гласини за можна свршувачка. Сепак, таа не носеше прстен на нејзиното патување во Дизниленд.



