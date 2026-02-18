Најстрашната сцена од зимата во Србија: Човек стои среде сурова метеж на Голија, видео кое ги запрепасти сите!

0 SHARES Сподели Твитни

Вчерашниот ден ѝ донесе на Србија вистински зимски студ и снежна бура . Наврнаа до 20 см снег, а до 40 см нов снег на планините во источна и југозападна Србија. Вистински колапс се случи на западот од Србија, како во сообраќајот, така и во домаќинствата, а повеќе од 1.000 луѓе останаа без електрична енергија. Некои делови останаа без електрична енергија, сообраќајното движење беше отежнато. На планините има сцени како од бајките, а на Голија има огромно ѓубре. Екипите упорно чистат, а силните ветрови го отежнуваат и носат сè пред себе.

Еден кадар на Голија покажа застрашувачка, речиси кинематографски сцена. Човек стои среде метеж и едвај може да се види! Дали ова е најморничавата глетка од вчера?

Да ве потсетиме дека денес на северот од Србија и во Белград е ведро и студено, понекаде со лесен мраз, а температурите се околу 0-1°C. Пооблачно и малку потопло е на југот и истокот од Србија. Циклонот што ни донесе обилни врнежи од дожд од Јадранското Море, се движеше низ нашето подрачје подалеку на исток, кон Црното Море и сега го продолжува своето патување подалеку на североисток кон Источна Европа.

