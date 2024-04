НАЈТЕСНАТА КУЌА ВО СВЕТОТ е широка 130 сантиметри, а луѓето се ШОКИРААТ кога ќе ја видат внатрешноста: Еве како сè стои внатре и како изгледа мебелот!

0 SHARES Сподели Твитни

Најтесната куќа на светот се наоѓа на плоштадот Клод Ерињак во францускиот град Авр, а станува збор за постојана надворешна инсталација, а не за станбена зграда. Отворен е за јавноста во јуни 2022 година, а оттогаш видеата од оваа нетипична зграда често кружат на социјалните мрежи и ги воодушевуваат, но и ги збунуваат корисниците.Имено, иако на прв поглед сите би се запрашале што може да се вклопи во оваа тесна куќа, внатрешноста е навистина неверојатна, односно е опремена со сите соби и работи како и секоја друга „нормална“ куќа .Меѓутоа, мебелот и предметите се екстремно компресирани и стеснети, а сè е тесно и кондензирано до тој степен што често предизвикува моментално чувство на клаустрофобија кај посетителот. Често е потребно да се движи странично низ ходниците и просториите на овој објект.

Куќата е висока околу седум метри, долга 15 метри, а широка само 1,3 метри! Има спална соба, бања, дневна соба и секако – многу ходници!Куќата е дизајнирана од австрискиот уметник Ервин Вурм, а таа е реинтерпретација на неговиот дом од детството, типична приградска куќа од 60-тите години на минатиот век.На внатрешните ѕидови на куќата висат стари фотографии од родителите на Ервин, кои всушност живееле во куќа слична на оваа, а целата композиција има за цел да отслика одреден повоен тесноград во Австрија.

The narrow house in Le Havre, France by artist Erwin Wurm pic.twitter.com/2fl59vgHJG— Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 27, 2024

Оваа куќа првично е наречена „Тесна куќа“ и е типична за делата на Вурм, која ги истакнува деформираните и искривени тела, куќи и предмети со цел да ги нагласи елементите на чудесното.

