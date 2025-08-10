Најточниот неделен хороскоп од 11 до 18 август: Меркур ретроградно се движи напред – 4 знаци очекуваат спасение

0 SHARES Сподели Твитни

Ретроградниот Меркур конечно се движи напред на 11 август, па нè очекува недела на решенија на многу фронтови. Марс е во Вага, а Венера е во Рак, па емоционалните односи се затегнати. Сè уште сме во сезоната на Лав, која најдобро можат да ја искористат Лавовите, Стрелците и Овните.ОвенРабота – Меркур ретроградно се движи напред на 11 август, па комуникацијата конечно ќе стане појасна. Сепак, поради влегувањето на Марс во Вага, ќе имате отворени конфронтации со вашиот деловен партнер. Можно е соработката да се прекине поради недоразбирање.Љубов – Слободните Овни можат да влезат во страсна авантура со личност што ја запознаваат преку работа или социјални мрежи. Овните кои се во брак ќе се справат со прашањето за станот.Здравје – Послабо.БикБизнис – Меркур се движи напред, па се случува финансиско закрепнување . Венера во Рак може да ви донесе добри вести, па ќе имате шанса да решите некои проблеми со документацијата.Љубов – Можност за обновување на контактот со поранешна симпатија. Слободните Бикови ќе фрлат око на личност што ја познаваат од околината. Ве очекува повеќе флерт преку апликациите за пораки.Здравје – Внимавајте на исхраната.БлизнациБизнис – Меркур конечно се движи напред, па ќе знаете во што сте грешеле во текот на месец јули. Венера и Јупитер во Рак ви носат паричен тек, но и успех во работата со недвижности.Љубов – Флертувањето, запознавањата и новите познанства се во полн ек. Ако сте зафатени, внимавајте да не ја преминете границата на флертувањето што може да доведе до проблеми.Здравје – Подобрување.РакБизнис – Венера во конјункција со Јупитер ви носи неверојатна деловна можност или можност за купување недвижен имот по многу поволни услови. Ѕвездите се на ваша страна.Љубов – Марс во Вага создава семејни дискусии. Колку и да се обидувате да не реагирате, еден член од семејството ќе ви ги налути нервите. Слободните Ракови ги очекува судбоносно познанство.Здравје – Чувствително.ЛавРабота – Вие сте во центарот на вниманието! Ова е вашето време – искористете го за да блеснете. Некои Лавови може да добијат деловна понуда што ја посакуваат долго време.Љубов – Ако сте слободни, можна е врска со некој од странство или со различен животен стил. Некои Лавови ќе бидат скриено заљубени.Здравје – добро.ДевицаБизнис – Марс во Вага ви носи поголем паричен тек. Поради движењето на Меркур напред, работите се враќаат во нормала, па можете да очекувате решавање на дилемите на работа.Љубов – Не сте расположени за површни врски. Слободните Девици можат да развијат чувства кон личност која им обезбедува чувство на сигурност. Оставете ги зафатените да се фокусираат на емоционална поддршка.Здравје – Подобрување.ВагаРабота – Марс стапнува во вашиот знак и носи големи амбиции, но и потреба конечно да „пресечете“ и да донесете одлука што ќе го промени текот на настаните на работа . Ве очекува динамична недела во компанијата.Љубов – Слободните Ваги ќе бидат главниот иницијатор за запознавање на личноста што им се допаѓа. Оние кои се зафатени ќе уживаат повеќе од кога било во удобноста на сопствениот дом со партнерот.Здравје – Полошо.ШкорпијаРабота – Марс во Вага ви носи скандали на работа. Наместо тоа, ќе откриете дека многу работи се случувале зад затворени врати. Очекувајте тајни и злоупотреби да излезат на површина.Љубов – Поради Венера во Рак, имате тенденција да бидете романтични и фокусирани на патувања. Сепак, поради лошиот однос помеѓу Марс и Венера, ќе има сериозни расправии со личноста што ви е важна.Здравје – Чувствително.СтрелецРабота – Венера и Јупитер во Рак ви носат одреден успех на работа, кој ќе ви се исплати убаво во наредните денови. Марс во Вага ви носи помалку стрес, па затоа успешно ќе балансирате помеѓу приватните и деловните обврски.Љубов – Меркур нема да биде ретрограден од 11 август, па затоа затворате поглавје од минатото. Се очекува да испланирате средба со личност која моментално е во друг град.Здравје – одлично.ЈарецРабота – Марс во Вага ви носи хаотична недела на работа. Очекувајте отворени конфликти и правни решенија кои нема да ви одговараат. Ќе работите под притисок.Љубов – Не очекувајте големи промени, но емоционалниот мир доаѓа преку мали нешта. Слободните Јарци можат да се поврзат со некој што има сериозни намери.Здравје – Полошо.ВодолијаБизнис – Иновацијата и оригиналноста доаѓаат до израз. Идеално време е за самостојни проекти или дигитална работа. Имајте предвид дека деловниот партнер ќе ја набљудува вашата работа во наредниот период.Љубов – Љубовниот живот е непредвидлив. Можни се ненадејни промени, нова врска или ненадејно раскинување . Некои Водолии ќе постигнат романса преку работа.Здравје – Послабо.РибаРабота – Сезоната на Лав ви помага подобро да се организирате на работа. Ве очекуваат добри вести на работа. Сепак, ретроградниот Сатурн и Нептун во Овен ве предупредуваат да бидете внимателни со финансиите .Љубов – Венера и Јупитер во Рак ви носат изненадување. Ве очекува убав гест од личноста што ја сакате. Ако сте слободни, ве очекува нова средба на местото за забава.Здравје – Подобрување.

Пронајдете не на следниве мрежи: