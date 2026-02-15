Најточниот неделен хороскоп од 16 до 23 февруари: Младата Месечина во Водолија носи нов почеток за 3 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Сатурн и Нептун се во Овен, и имаат силно влијание врз Овен, Рак, Вага и Јарец. Покрај тоа, имаме затемнување на сонцето во Водолија и млада месечина во истиот знак на 17 февруари. Следуваат денови во кои одлуките ќе бидат од клучно значење за иднината.

ОВЕН

Бизнис – Сатурн ви носи сериозност и потреба од дисциплина. Ќе имате повеќе одговорности од вообичаено, но со добра организација можете да направите голем чекор напред.

Љубов – Можна е емоционална конфузија. Венера во Риби ви носи период во кој сè што е тајно и мистериозно ќе ви биде привлечно.

Здравје – Полошо.

БИК

Работа – Фокусирајте се на долгорочни цели. Сатурн и Нептун во Овен ви носат тајни непријатели на работа, затоа бидете внимателни со довербата. Затемнувањето на сонцето може да предизвика промена на работата.

Љубов – Чувствувате потреба за сигурност. Партнерот очекува поголемо внимание. Со влијанието на затемнувањето, ќе биде многу тешко да се направи компромис во наредниот период.

Здравје – Полошо.

БЛИЗНАЦИ

Бизнис – Ќе има многу комуникација и договори. Внимавајте на недоразбирања и проверете ги информациите. Можност за потпишување на важен документ на работа.

Љубов – Флертувањето и новите познанства се нагласени. Венера во Риби им носи љубов преку работа на слободните Близнаци.

Здравје – подобро.

РАК

Работа – Под влијание на Сатурн и Нептун во Овен, емотивно ќе реагирате на деловните притисоци. Обидете се да останете смирени и да се држите до планот. Можност за компликации во врска со наследство или кредити.

Љубов – Вашиот партнер ќе има поголема потреба да се меша во вашите деловни одлуки. Ова може да доведе до криза во врската, затоа бидете внимателни.

Здравје – Послабо.

ЛАВ

Бизнис – Го префрлате вашиот деловен фокус во странство. Некои Лавови ќе добијат можност да се преселат во друг град поради работа.

Љубов – Затемнувањето на сонцето во Водолија е повод за криза во емотивната врска на 17 февруари. Ако сте во брак, очекувајте голем тест. Уран ви носи и познанства преку интернет.

Здравје – Подобрување.

ДЕВИЦА

Работа – Излегувањето на Сатурн од Риби ви носи големо олеснување на работа. Сепак, поради затемнувањето на сонцето, може да имате конфликти со колегите околу 17 февруари.

Љубов – Венера во Риби влијае врз вас да ги идеализирате луѓето што ви се допаѓаат. Во исто време, подгответе се за необично запознавање со личност која е уметнички ориентирана.

Здравје – значително подобро.

ВАГА

Работа – Влегувањето на Сатурн во Овен го зголемува притисокот на работа. Многу е важно да не реагирате бурно на настаните, бидејќи стресот ќе предизвика одлуки што може да бидат неповолни за вашата иднина.

Љубов – Доаѓа време кога врската бара поголема одговорност. Тоа ќе ви создаде притисок, но исто така ќе биде и товар.

Здравје – Послабо.

СКОРПИЈА

Работа – Сатурн и Нептун во Овен ве ставаат на тест на работа. Можна е промена на работата или отежнувачки околности што ќе бараат донесување важна одлука.

Љубов – Длабоките емоции излегуваат на површина. Венера во Риби може да ви донесе кинематографска љубов, но и идеализација.

Здравје – Послабо.

СТРЕЛЕЦ

Бизнис – Венера во Риби ви носи креативни идеи на работа. Сепак, поради затемнувањето на Сонцето и младата Месечина во Водолија, средината на неделата може да ви биде тешка.

Љубов – Сатурн и Нептун во Овен носат сосема нова ера во емотивните врски. Ви треба нешто сериозно и ќе бидете подготвени да се посветите. Можни се судбоносни познанства.

Здравје – добро.

ЈАРЕЦ

Работа – Влегувањето на Сатурн во Овен ве става на раскрсница помеѓу две одлуки или два пата. Семејните проблеми ќе имаат поголемо влијание врз вашите деловни работи. Затемнувањето на сонцето ви носи големи трошоци.

Љубов – Можност за проблеми со станот и еден член од семејството. Слободните Јарци лесно можат да се заљубат во пријател.

Здравје – Полошо.

ВОДОЛИЈА

Бизнис – Сатурн во Овен ве ослободува од долгови што ги имате со години. Затемнувањето на сонцето на 17 февруари најмногу ќе ве погоди, па затоа е многу важно да ги разгледате вашите одлуки.

Љубов – Неочекувани средби. Поради затемнувањето на сонцето во вашиот знак на 17 февруари, треба да ги преиспитате вашите односи со сите клучни мажи во вашиот живот.

Здравје – Послабо.

РИБА

Работа – Сончевото затемнување и младата Месечина во Водолија ја носат последната фаза од справувањето со некаков товар што ве оптоварува со месеци. Излегувањето на Сатурн од Риби ви носи олеснување и подобро продолжение во 2026 година.

Љубов – Венера е во вашиот знак , па романтиката е зголемена. Лесно можете да се заљубите во сосема нова личност во вашиот живот. Ќе се разубавите и ќе уживате во тоа.

Здравје – Подобрување.

