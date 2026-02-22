Најточниот неделен хороскоп од 23 февруари до 2 март: Ретроградниот Меркур ќе ги згази 4 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Ретроградниот Меркур во Риби е на сила од 26 февруари, а Стрелецот, Рибите, Девицата и Близнаците не треба да донесуваат важни одлуки до 21 март. Се наоѓаме во сезоната на Рибите, која ќе биде инспиративна, но и збунувачка бидејќи Меркур ќе биде ретрограден во овој воден знак.

ОВЕН

Бизнис – Сатурн во вашиот знак бара дисциплина и зрелост. Ќе бидете под притисок, но во моментов ги поставувате темелите за долгорочен успех. Ретроградниот Меркур ќе ви донесе тешка комуникација.

Љубов – Изгледате посериозно од вообичаено. Партнерот ќе сака повеќе емоции, а помалку дистанца. Венера во Риби може да ви донесе тајна љубов.

Здравје – Полошо.

БИК

Бизнис – Чекате пријател да го исполни своето ветување и да ви помогне со деловен проблем. Тензиите продолжуваат постојано и конфликтите со властите. Ретроградниот Меркур ќе ви донесе финансиски проблеми.

Љубов – Повлекување и размислување за минатото. Венера во Риби укажува дека ќе развиете романтични чувства кон пријател.

Здравје – Послабо.

БЛИЗНАЦИ

Работа – Сериозни дискусии со колегите и планови за иднината. Вашите идеи можат да станат конкретни, но само со трпение бидејќи ретроградниот Меркур во Риби ќе го одложи остварувањето на плановите.

Љубов – Венера во Риби ви носи скриена симпатија на работното место. Ретроградниот Меркур во Риби на 26-ти ќе ви донесе и повици од минатото.

Здравје – добро.

РАК

Работа – Фокусот е на одговорност и авторитет. Некој ја следи вашата работа, па затоа е многу важно да покажете професионализам. Ретроградниот Меркур ве предупредува да бидете внимателни што потпишувате за да не бидете измамени.

Љубов – Сатурн во Овен носи нова ера во емотивните врски. Иако мислите дека патувањето е решение, вистината е дека ќе мора да направите компромис помеѓу работата и партнерството .

Здравје – Полошо.

ЛАВ

Бизнис – Проширете ги вашите планови во странство, но мора да бидете реални. Поради влијанието на ретроградниот Меркур во Риби од 26 февруари, парите ќе почнат да се одложуваат.

Љубов – Идеализирањето на партнерот може да ве доведе до разочарување. Лавовите кои се во брак ќе мора да имаат поголема толеранција кон потребите на својот партнер.

Здравје – Чувствително.

ДЕВИЦА

Бизнис – Вашиот владетел, Меркур, оди ретроградно на 26 февруари , носејќи лош период за донесување одлуки. Бидете реални и не брзајте со донесување одлуки.

Љубов – Длабоки емоции, но и страв од ранливост. Поради ретроградниот Меркур, многу Девици ќе бидат заробени во минатото.

Здравје – Подобрување.

ВАГА

Бизнис – Партнерствата се на тест. Сериозни разговори, но и нејасни договори. Сè што со години се „туркало под тепих“ мора да излезе на површина.

Љубов – Сатурн носи кармички лекции во врските . Нептун во Овен создава идеализација за вас. Треба да го гледате вашиот партнер каков што е, а не каков што сакате да биде.

Здравје – Полошо.

СКОРПИЈА

Работа – Работа, дисциплина и здравје. Ќе имате многу обврски и работниот систем ќе се промени, што може да ви биде тешко.

Љубов – Ги покажувате емоциите преку постапки. Венера во Риби укажува дека имате романтични чувства кон една личност. Ретроградниот Меркур во Риби ви носи обновен контакт со стари пријатели.

Здравје – Вашата работа го загрозува вашето здравје.

СТРЕЛЕЦ

Работа – Имате многу идеи, но немате потреба да ги имплементирате. Можно е да работите од дома или да проектирате од дома.

Љубов – Ретроградниот Меркур ве враќа назад во времето, па затоа очекувате повик од вашиот поранешен партнер. Рибите и Водолијата ќе бидат релевантни во овој период.

Здравје – подобро.

ЈАРЕЦ

Работа – Сатурн во Овен не ви одговара , затоа имајте предвид дека семејните проблеми ќе влијаат и на деловната ситуација. Ќе работите под притисок.

Љубов – Имате комплицирана семејна ситуација што треба да ја решите. Ќе има и проблеми со станот. Слободните Јарци ќе флертуваат со пораки.

Здравје – Полошо.

ВОДОЛИЈА

Работа – Лесно ви е да се иритирате на работа бидејќи во вашиот знак се чувствува влијанието на затемнувањето на Сонцето и Марс. Обидете се да не донесувате радикални одлуки.

Љубов – Не сте во добра фаза за започнување емотивна врска. Можни се повремени средби кои нема да водат никаде.

Здравје – Полошо.

РИБА

Бизнис – Финансиите и вредностите се во фокусот поради влијанието на Сатурн во Овен. Нептун ја замаглува линијата помеѓу вашата желба и реалноста, па затоа е многу важно да бидете практични.

Љубов – Ретроградниот Меркур најмногу ќе го погоди вашето партнерско поле. Поради ова, ќе бидете растргнати и ќе имате проблем да ги разберете луѓето што ви се блиски.

Здравје – Послабо.

The post Најточниот неделен хороскоп од 23 февруари до 2 март: Ретроградниот Меркур ќе ги згази 4 знаци appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: