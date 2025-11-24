Најточниот неделен хороскоп од 24 ноември до 1 декември: Сезоната на Стрелец носи среќен период за 3 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Сезоната на Стрелец започна на 22 ноември и носи бран оптимизам и среќа за Стрелецот, Лавот и Овенот. Ретроградниот Меркур е на сила до крајот на ноември, па затоа важните одлуки и документи треба да се остават за декември.

ОВЕН

Работа – Ве очекува недела поволна за пари, но и за добивање наследство. На работа ве очекува период на зголемени одговорности, но и можност да покажете авторитет. Сезоната на Стрелец ви носи можност за патување.

Љубов – Венера во Шкорпија ви носи средба со личност која неодамна излезе од врска. Ако сте во брак, чувствувате зголемена љубомора.

Здравје – добро.

БИК

Работа – Иако Меркур е ретрограден , ќе добиете пари што ви се одложувале со денови. Деловен партнер ќе ви понуди нова соработка што ќе ви се исплати финансиски.

Љубов – Ви е потребна стабилност, но обидете се да не го задушувате партнерот со вашите барања. Слободните Бикови можат да запознаат личност преку работа.

Здравје – Чувствително.

БЛИЗНАЦИ

Работа – На работа има забрзување, сè се случува во последен момент, но плановите лесно се уништуваат поради ретроградниот Меркур. Сезоната на Стрелец ви дава поголема популарност на работа.

Љубов – Венера во Шкорпија ви носи флерт на работа. Некој ќе ви испрати тајни сигнали што ќе ви бидат интересни.

Здравје – Полошо.

РАК

Работа – Сонцето во Стрелец ви дава можност да организирате важен проект на работа. Бидете посмирени и не донесувајте одлуки под притисок. Ретроградниот Меркур ви отежнува рационално да гледате на работите.

Љубов – Нагласената петта куќа ви носи возбудлив пристап кон љубовта. Лесно можете да се заљубите, а ве очекува повик од минатото поради ретроградниот Меркур во Шкорпија .

Здравје – добро.

ЛАВ

Работа – Ве очекува признание во бизнисот, особено ако сте во креативни професии. Сезоната на Стрелец ќе ја разбуди вашата креативност, па ќе влезете во подобар деловен период .

Љубов – Сезоната на Стрелец ви носи средба со личност од странство. Поради влијанието на ретроградниот Меркур, можете да очекувате враќање на стара љубов.

Здравје – Подобрување.

ДЕВИЦА

Работа – Оваа недела ви носи напредок во кариерата. Ќе бидете прецизни, организирани и ќе ги забележуваат претпоставените. Сепак, Меркур е ретрограден, па преговорите ќе бидат малку одложени.

Љубов – Ако сте во врска, време е да покажете повеќе емоции. Некои Девици ќе треба да ги обноват старите контакти. Можност за помирување со стар партнер.

Здравје – Послабо.

ВАГА

Бизнис – Деловните настани се непредвидливи , затоа внимавајте на избрзани одлуки. Венера во втората куќа ви гарантира добра заработка преку личност под знакот на Шкорпија. Сезоната на Стрелец ви гарантира пократки патувања.

Љубов – Можни се мали несогласувања, бидејќи сте сè пољубоморни. Вагите ќе го насочат погледот кон личност која им е пријателка со години. Ќе ги мешате љубовта и пријателството.

Здравје – одлично.

СКОРПИЈА

Работа – Чувствувате наплив на енергија и решителност. Влегувањето во сезоната на Стрелец ви носи инфузија на пари . Имате одлични идеи што можете да ги реализирате.

Љубов – Венера во вашиот знак може да ви донесе вљубување до 30 ноември. Вие сте многу привлечни и лесно го освојувате секој што ви се допаѓа.

Здравје – одлично.

СТРЕЛЕЦ

Работа – Работите повеќе од вообичаено, но резултатите ќе ве направат среќни. Можни се и планови за патување или проширување на бизнисот. Сезоната на вашиот знак ви носи пријатни изненадувања.

Љубов – Ретроградниот Меркур укажува дека минатото тропа на вратата , па затоа не сте рационални во љубовта во моментов. Венера се сели во вашиот знак на 30 ноември, па љубовната ситуација станува повозбудлива кон крајот на месецот.

Здравје – Подобрување.

ЈАРЕЦ

Бизнис – Со поддршка од влијателни пријатели, вашите соништа се остваруваат. Повремено ќе ја изгубите самодовербата, но вистинските луѓе ќе ве туркаат во вистинската насока. Не наседнувајте на озборувања и не потпирајте се на пријателите.

Љубов – Венера во Шкорпија може да ви донесе романса од пријателство. Може да биде некој што ве гледал само како пријател.

Здравје – одлично.

ВОДОЛИЈА

Работа – Соѕвездието планети во Шкорпија ви носи тензии на работа. Обидете се да не се вознемирувате премногу , бидејќи ова се привремени проблеми. Многу Водолии ќе сакаат да ја сменат работата.

Љубов – Поради работата, го запоставивте вашиот љубовен живот. Една влијателна личност ќе се обиде да ве освои, но нема да ве интересира ништо повеќе.

Здравје – Послабо.

РИБА

Работа – Потребни се повеќе прилагодувања на работа , но со трпение, што е речиси невозможно во овој период поради влијанието на Марс. Работата ви зема поголем товар отколку што би сакале.

Љубов – Работата ви одзема многу енергија и време, па затоа лесно можете да го запоставите партнерот. Оставете ги важните разговори за декември кога Меркур не е ретрограден.

Здравје – добро.

