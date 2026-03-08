Најточниот неделен хороскоп од 9-ти до 16-ти март: Марс во Риби носи среќен период за 3 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Марс, планетата на борбата и акцијата, е во Риби до 9 април, носејќи позитивни времиња за Риби, Рак и Шкорпија. Венера е во Овен, па затоа има емотивен пресврт за Лав, Овен и Стрелец. Ретроградниот Меркур е сè уште на сила, па затоа комуникацијата ќе биде тешка.

ОВЕН

Работа – Затемнувањето во Девица ја активираше вашата зона на работа и секојдневните навики. Можни се промени во тимот или завршување на проект. Имате многу тајни непријатели поради влијанието на Марс од Риби.

Љубов – Венера влезе во вашиот знак на 6 март и носи пресврт во љубовта. Лесно би можеле да се заљубите како што не сте се заљубиле одамна. Ќе бидете многу привлечни.

Здравје – Психолошки проблем.

БИК

Работа – Фокусот е на креативноста и личната иницијатива. Затемнувањето ви носи одлука во врска со проект што го одложувате долго време. Финансиите бараат претпазливост во средината на неделата поради влијанието на ретроградниот Меркур.

Љубов – Емоциите се интензивираат. Некои Бикови ќе завршат врска која беше лоша во последните неколку месеци. Не е добра недела за започнување нова романса. Венера во Овен може да ви донесе тајна љубов.

Здравје – Послабо.

БЛИЗНАЦИ

Работа – Можна е промена во врска со вашето работно место или односот со вашите претпоставени. Месечевото затемнување во Девица ви носи јасност во семејните прашања што влијаат на вашата кариера.

Љубов – Потребата за безбедност е нагласена. Венера во Овен ви носи романса од пријателството. Овенот ќе ви биде привлечен.

Здравје – Послабо.

РАК

Работа – Вестите што ќе ви стигнат во текот на неделата може да ви ги променат плановите за иднината. Бидете внимателни со документите и роковите поради влијанието на ретроградниот Меркур. Марс во Риби ви носи можност за патување.

Љубов – Комуникацијата е клучна. Една порака или повик може да разбуди емоции што сте се обидувале да ги потиснете. Постои можност за жестоки расправии во средината на неделата.

Здравје – подобро.

ЛАВ

Работа – Финансиските проблеми доаѓаат до израз. Месечевото затемнување во Девица бара од вас да бидете рационални и подобро да ги организирате вашите трошоци. Можни се доцнења во плаќањата поради ретроградниот Меркур .

Љубов – Слободните Лавови привлекуваат внимание, но ќе сакаат посериозен пристап. Влегувањето на Венера во Овен може да ви донесе љубов на патувањето.

Здравје – Чувствително.

ДЕВИЦА

Работа – Се наоѓате на голема пресвртница во вашиот живот. Еден циклус завршува, а започнува нова насока во вашата кариера. Важно е да останете смирени и да не реагирате импулсивно.

Љубов – Емоционалните врски се подложуваат на тест на искреност. Она што е нестабилно може да заврши, додека силните врски стануваат уште посилни.

Здравје – Послабо.

ВАГА

Работа – Можно е да откриете нешто што долго време било скриено во деловната средина. Месечевото затемнување во Девица осветлува тајни што требало да останат скриени.

Љубов – Ви треба повеќе мир и повлекување. Ако имате тајна симпатија, знајте дека ќе откриете нешто што нема да ви одговара.

Здравје – Чувствително.

СКОРПИЈА

Работа – Пријателите или колегите можат да играат клучна улога во деловната одлука. Марс во Риби ви носи креативност и враќање на енергијата.

Љубов – Емоциите се интензивни. Вашиот партнер ќе ве замоли за јасна дефиниција за вашата врска. Пријателството кое не било искрено може да заврши.

Здравје – Добро.

СТРЕЛЕЦ

Работа – Кариерата е во фокусот. Можна е промена на статусот или нова одговорност. Бидете внимателни со авторитетни личности.

Љубов – Работата може да влијае на вашиот емотивен живот. Треба да пронајдете рамнотежа помеѓу амбицијата и интимноста. Очекувајте повик од минатото под влијание на ретроградниот Меркур во Риби .

Здравје – полошо.

ЈАРЕЦ

Работа – Месечевото затемнување ви носи одлука во врска со образование, патување или правно прашање. Долгорочните планови се редефинираат.

Љубов – Партнерот можеби ќе сака да направи заеднички планови за иднината. Слободните Јарци се привлечени од некој од друг град или земја.

Здравје – подобро.

ВОДОЛИЈА

Бизнис – Финансиите и заедничките ресурси доаѓаат во фокус. Можно е решавање на долгот или потпишување на важен договор.

Љубов – Односите стануваат подлабоки и поинтензивни. Искрениот разговор носи олеснување. Венера е во Овен од 6-ти март и ви носи зголемено флертување и преписка.

Здравје – Добро.

РИБА

Бизнис – Деловниот однос може да заврши, но се отвора простор за подобра понуда. Деловните партнерства се менуваат под влијание на Месечевото затемнување во Девица. Марс во вашиот знак ви носи фокус и енергија за да истраете во вашите одлуки.

Љубов – Партнерството поминува низ фаза на трансформација. Слободните Риби може да сретнат личност која ќе им го промени погледот кон љубовта.

Здравје – полошо.

