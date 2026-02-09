Најубавиот актер ЗАВРШИ ВО ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА, ужасната болест се влоши: Сликите го обиколија светот, колегите проговорија

0 SHARES Сподели Твитни

Кога камерите ќе се исклучат и рефлекторите ќе замолчат, сè што останува се луѓето и нивните борби што публиката никогаш не ги гледа. Веста дека Ерик Дејн , еден од најомилените актери од серијата „Вовед во анатомија“, страдал од амиотрофична латерална склероза (АЛС), ги потресе и обожавателите и неговите долгогодишни колеги. Сега, малку по малку, сведоштва за поддршка, пријателство и храброст во моменти кои се далеку од гламур, доаѓаат до јавноста.

Актерката Елен Помпео , незаборавната Мередит Греј, отворено проговори за разговорот што го водела со поранешен колега од снимањето, штом дознала за неговата дијагноза.

АЛС е тешка и прогресивна невролошка болест која ги уништува моторните неврони во мозокот и ‘рбетниот мозок, што доведува до мускулна слабост, проблеми со говорот, голтањето и дишењето. Позната е и во јавноста како Лу Геригова болест.

„Телефонот ми заѕвони по 30 секунди“

Помпео вели дека не размислувала двапати пред да му испрати порака.

„Штом слушнав за дијагнозата, му пишав: „Тука сум ако сакаш да разговараме“, рече таа.

„Телефонот ми заѕвони по само 30 секунди.“

Тој повик, како што признава и самата, бил јасен знак колку му биле потребни блискост и разбирање во тој момент.

„Му реков: „Ќе ти помогнам колку што можам. Те сакам“. Тоа не беше улога, тоа беше вистината“, додаде актерката.

Хемија што не се глуми

Елен Помпео се потсети и на моментот кога Ерик Дејн првпат се појави на снимањето на серијата, во втората сезона, како д-р Марк Слоун, попознат како Макстајми.

„Се сеќавам на неговото влегување на снимањето. Веднаш почувствував силна енергија. Имавме хемија која не требаше да се лажира. Веднаш се заљубив во него како личност“, рече таа.

Борба што започна во тишина

Во април 2025 година, Ерик Дејн јавно откри дека страда од АЛС. Неколку месеци подоцна, беше виден во инвалидска количка на аеродромот во Вашингтон, што дополнително ја вознемири јавноста. Сепак, актерот потоа рече дека не планира да се пензионира од јавниот живот или од глумата.

„Моето тело има ограничувања, но мојот ум и мојот глас се сè уште тука“, рече тој претходно.

Поддршка и од Дерек Шеферд

Неговиот поранешен колега од серијата, актерот Патрик Демпси , кој го играше познатиот неврохирург Дерек Шепард, јавно го поддржа Ден .

„Разговарав со него пред неколку недели. Се допишуваме“, рече Демпси во неодамнешно интервју за списанието Parade.

Тој исто така откри дека се обиделе да го изберат Дејн за улогата во неговата нова трилер серија „Сеќавање на убиец“.

„Се обидувавме да го вклучиме во серијата, но за жал, прогресијата на болеста го направи тоа речиси невозможно“, рече Демпси.

„Сепак, ми беше мило што видов дека е во Торонто и работи на, мислам, уште една медицинска драма, „Брилијантни умови“.

Демпси призна дека патувањето на Дејн е исклучително тешко, но дека се обидува да остане во контакт со него.

„Многу е тешко, но се обидувам да останам во контакт и да видам како е. Мислам дека е неверојатно храбар наспроти оваа ужасна болест“, рече тој.

„Тој е прекрасно човечко суштество, има одлично чувство за хумор и е исклучително интелигентен.“

Актерот додаде дека неговата дијагноза била „срцекршачка“, не само за Дејн, туку и за неговото семејство.

„Кога ќе ја видите оваа ужасна болест и колку брзо го напаѓа телото, не можете да бидете рамнодушни. Но, тој фрла светлина на сè и ја користи својата платформа на позитивен начин. Му посакувам се најдобро“, рече Демпси.

Храброст што инспирира

И покрај прогресијата на болеста, Ерик Дејн не се откажува. Тој продолжува да работи, да се појавува во јавноста и да зборува за АЛС, подигнувајќи ја свеста за болеста која долго време беше замолчена.

Поддршката што ја доби од колегите како Елен Помпео и Патрик Демпси покажува дека пријателствата формирани на снимањето на „Вовед во анатомија“ траеле долго откако камерите престанале да снимаат.

