Најубавиот прелив за баклава: Еве што да додадете во шербетот за никогаш подобар вкус!

Слаткарските мајстори тврдат дека шербетот е тој што ја прави разликата помеѓу обичен и супериорен десерт.

Кога е добро сварено, мирисот на сладок сируп ја исполнува целата куќа, баклавата станува златна, а залакот се топи штом ќе го допре непцето. Тоа е повеќе од готвење, мал ритуал што буди спомени и ја носи таа топлина на домашната трпеза.

Состојки:500 г шеќер,300 мл вода,сок и неколку парчиња лимон,една лажица мед (по желба),неколку каранфилчиња или малку кора од портокал за мирис

Подготовка:Во тенџере истурете шеќер и вода, а потоа гответе на умерена температура. Додадете го лимонот и зачините и оставете да крчка на тивок оган 10-15 минути, додека сирупот не се згусне. Тргнете од оган и целосно изладете.

Најдобриот трик е да комбинирате различни температури, или да сипете топла баклава со ладен шербет, или обратно. Така се постигнува совршена текстура и сладост, која рамномерно се продира во секој слој.

Малите промени додаваат личен печат, но едно нешто останува клучно, добриот прелив мора да биде густ, сјаен и рамномерно распределен за баклавата да блесне во својот полн сјај.

