НАЈУСПЕШНИОТ ИНВЕСТИТОР СЕ ПОВЛЕКУВА

Во соопштение за кое многу инвеститори знаеја дека доаѓа, но не веруваа дека всушност ќе се случи, познатиот инвеститор Ворен Бафет изјави на годишното собрание на акционерите на Беркшир Хатавеј дека ќе се повлече од функцијата извршен директор на крајот од годината.

Грег Абел ќе ја преземе функцијата во тој момент, во исчекување на одобрение од одборот, а Бафет рече дека нема да продаде ниту една акција од акциите на Беркшир. Абел, потпретседателот за неосигурителни операции на Беркшир, беше назначен за наследник на Бафет во 2021 година. Бафет ќе остане претседател пред да ја предаде таа улога на својот син, Хауард Бафет, по неговата смрт.

„Грег треба да стане главен извршен директор на компанијата на крајот од годината, и сакам тоа ефикасно да им го префрлам на директорите“, рече Бафет во здравствениот центар CHI во Омаха, Небраска.

Се очекуваше Бафет, 94, да разговара за своите планови за наследување на настанот. Тој е во Беркшир Хатавеј (BRK.B) од неговото формирање во 1965 година.

