Најчевска: „ПОД ИТНО ДА БИДАТ РАЗРЕШЕНИ ОД ДОЛЖНОСТ СИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ“

Професорката Мирјана Најчевска со реакција за укинувањето на притворот за газдата на „Пуцко Петрол“, Асмир Јахоски и негово заменување за за гаранција која тој ја дал во движни и недвижни ствари.

„Повторно јавното обвинителство се поставува во заштита на криминалот.

Според мене треба под итно да бидат разрешени од должност сите јавни обвинители, да се направи независна ревизија на нивното делување во последниве 20 години и да се распише конкурс за вработување на јавни обвинители со многу јасни и прецизни критериуми„, напиша таа.

