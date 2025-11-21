НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА: Еве кога тоа е причина да се грижите и да одите на лекар

0 SHARES Сподели Твитни

Губењето на косата е природен процес. Нормално е да изгубите помеѓу 50 и 100 влакна во еден ден. Но, доколку забележите дека ви паѓа премногу коса, можно е да има друг проблем.

Причините за губење на косата се различни, а ова се најчестите:

Не јадете доволно протеини

Протеините помагаат во изградбата на косата. Ако ви недостасуваат протеини, вашата коса може да престане да расте и да забележите дека губите значително повеќе коса од вообичаено.

На жените им требаат околу 46 грама протеини дневно. Се препорачува да се консумира разновидна храна за да се внесе доволно протеини во организмот. Значи, не значи дека треба да консумирате само месо.

Недостаток на железо

Вегетаријанците или луѓето кои се обидуваат да го ограничат внесот на месо може да имаат проблем со недостаток на железо, а недостатокот на железо може да предизвика губење на косата.

Затоа, вклучете храна богата со железо во вашата исхрана. Тоа се намирници како слатки компири, соја, леќа и спанаќ.

Под голем стрес сте

„Екстремно стресните ситуации може да предизвикаат губење на косата шест недели до три месеци по стресен настан“, вели дерматологот д-р Елизабет Б. Хаусманд.

Добрата вест е дека повеќето влакна ќе растат нормално откако ќе се намали стресот, иако може да потрае и до една година.

Користите пегла за коса или виткање

Редовната употреба на фен за коса, пегла за коса или виткање може негативно да влијае на вашата коса и може да предизвика губење на косата.

„Многу високите температури од фен и слично може да доведат до пукање на косата“, вели д-р Хаусманд.

Бременост

За време на бременоста, телото поминува низ бројни промени. Во исто време се менува и нивото на естроген, што, меѓу другото, предизвикува опаѓање на косата за време на бременоста.

Но, дури и по породувањето, можете да почнете да губите коса. За жал, не постои брз лек за ова, но со текот на времето косата повторно ќе порасне.

Проблеми со тироидната жлезда

Тироидната жлезда е одговорна за регулирање на важни телесни функции како што се менструалниот циклус, отчукувањата на срцето и температурата на телото.

Проблемот со оваа витална жлезда може да влијае на многу аспекти на вашето здравје, вклучувајќи ја и косата, вели д-р Хаусманд.

Ако забележите абнормално опаѓање на косата, разговарајте со вашиот лекар за можен преглед на тироидната жлезда.

Почнавте да земате нов лек

„Одредени лекови може да предизвикаат опаѓање на косата“, изјави д-р Хаусманд за „The Healthy“.

За да дознаете дали вашиот лек е одговорен за опаѓање на косата, прочитајте ги предупредувањата што доаѓаат со лекот и проверете дали губењето на косата е еден од несаканите ефекти. Но, во никој случај не треба да престанете да го земате лекот без претходно да се консултирате со вашиот лекар.

Пронајдете не на следниве мрежи: