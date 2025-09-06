На грчкиот остров на бесмртните, луѓето живеат до 117 години: Тие не знаат за болести, стрес и деменција, а ова е тајната на долговечноста

0 SHARES Сподели Твитни

Сместена во самото срце на Егејот, поблиску до турскиот отколку до грчкиот брег, на половина пат помеѓу Миконос и Самос, прекрасната Икарија привлекува внимание уште од античко време. Островот е именуван по синот на Дедал, Икар, првото човечко суштество што летало на небото под облаците. Сепак, сонцето го стопило восокот со кој биле залепени пердувите во крилјата, и токму на ова место тој паднал во морето, кое го проголтало засекогаш.Една приказна од грчката митологија му обезбедила вечен живот на храбриот Икар. И дали овој настан е исто така одговорен за долговечноста на денешните жители на островот во источниот дел на Егејското Море, кој е именуван во чест на првиот митски авијатичар? Затоа што Икарија се гордее со најголемиот број деведесетгодишници во светот и е горд член на таканаречената „Сина зона“, термин што се користи за места низ планетата чии жители имаат најдолг животен век.Според најновите истражувања, секој трет човек на Икарија живее до 90 години.Прекрасни плажи, кристално чисто море и една посебна атракцијаИкарија е позната по своите прекрасни плажи, кристално чисто море, блага клима, планини и традиционална егејска архитектура – куќи со снежно бели фасади со сини прозорци и врати. Виталните 90-годишници секако се меѓу атракциите, па затоа има добра причина да го носи ласкавиот прекар Остров на Бесмртните.„Во златните часови на едно септемвриско попладне, мојот пулс се забрзува додека се искачувам преку гранитните карпи во облик на ветер и се спуштам во шумите од црн даб на југозападниот брег. Над мене, високите планини обвиткани со облаци се издигаат повеќе од илјада метри, а огромни карпи се сечат низ нив и даваат митски впечаток – како боговите на Олимп да си играле со мермери и заборавиле да ги земат со себе“, рекла познатата британска новинарка и патеписец Кери Вокер, која била фасцинирана од убавината на егејскиот остров.Луѓето што ги среќаваше по патот, веќе во доцните години, се брзи и агилни како диви кози кои, скриени меѓу стрмните карпи, ги следеа нејзините движења без да трепнат.„Кога бев мал, мораше да се искачуваме по старите патеки ако сакавме да се видиме со пријателите и семејството или да одиме на шопинг. Пред да бидат заменети со асфалтни патишта во 90-тите, тоа беше единствениот начин да се вратиме дома или каде и да сакавме да одиме. И знаете што? Нè одржуваа во форма“, откри пријателскиот Александрос, чија возраст е тешко да се утврди бидејќи изгледа, забележа Кери, повеќе од младешки.Добри гени, начин на живот или нешто сосема друго?Икарија, со најмалку 30% од нејзините жители кои го слават својот 90-ти роденден, а само занемарлив процент страдаат од хронични болести и деменција, е класифицирана меѓу петте „Сини зони“. Јапонскиот остров Окинава, италијанската , полуостровот Никоја (Костарика) и малото гратче Лома Линда во Калифорнија Сардинија .Која е тајната на гостопримливите Икаријци? Дали е скриена во гените или во начинот на живот, спротивното од сè што се перцепира како напредок во западниот свет. Кога Кери разговараше со мештаните, повеќето од нив ѝ кажаа дека, пред сè, ја почитуваат природата и се обидуваат да живеат во хармонија со нејзините закони, дека нивната исхрана се базира на растенија што растат во дивината, на зеленчук, мешунки, маслиново масло, но и дека уживаат во добро вино секогаш кога ќе им се укаже можност.Тие го избегнуваат стресот, се трудат да поминат што е можно повеќе време на свеж воздух, што не е тешко во овој дел од Европа каде што есента е блага, а зимата речиси и да нема, и се држат подалеку од чудата на 21 век, без кои многумина од нас не би можеле да замислат ниту еден ден, да споменеме само мобилни телефони, микробранови печки, брза, готова храна, автомобили. Хармоничната музика што може да се слушне од камбаните на старите цркви и песната на штурците се вистински мелем за душата. Ништо друго не им треба.Овде никој не гледа на часовникот Освен во морето, можете да пливате во топлите извори на јужниот брег, кои со температури помеѓу 31 и 58 степени Целзиусови се меѓу најрадиоактивните во светот. Дали и тоа е еден од факторите што придонесуваат за долговечноста на жителите?„Тука, никој не гледа на часовникот, а времето тече бавно, како во сон. Виното и храната играат важна улога, да, но има и нешто во воздухот“, вели г-ѓа Елефтерија.„Науката докажа дека кога сонцето сјае на нашиот гранит, тој ослободува магнезиум, природен антидепресив. Дишењето таков воздух нè прави среќни. Стресот и осаменоста речиси и да не постојат. Семејството и дружењето се многу важни. Ќе видите луѓе во осумдесеттите и деведесеттите години како се качуваат на овошни дрвја, се шегуваат за сексот и танцуваат на селски забави. Никој не прашува за нивната возраст.“А работата на нива е една од нивните омилени активности. Додека во другите региони бегаат од земјоделските работи, во Икарија едвај чекаат да започне жетвата. Медот и козјото млеко што го произведуваат сами се исто така важен дел од синџирот на исхрана, како и рибата, билките (оригано, мајчина душица, жалфија, рузмарин, нане) и уникатниот корен од таро – „колокаси“, кој најчесто се служи како салата. „Кикеон“, магичен коктел од вино Прамнеиос, локално сирење и јачменово брашно, е познат уште од античко време, кој, ако треба да се верува во грчката митологија, им давал сила на воините.Каква и да е тајната на долговечноста на веселите островјани, Икарија е посебно место кое мора да го посетите порано или подоцна. Конечно, треба да споменеме дека тука има и стогодишници. За најстара се смета г-ѓа Фани Герали, која живеела неверојатни 117 години.

