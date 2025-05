0 SHARES Сподели Твитни

На денешен ден, 29 мај 1991 година, Црвена звезда потпиша договор со најбрилијантниот странец во историјата на нашиот клупски фудбал.

Пред точно 34 години црвено-белите го совладаа Олимпик од Марсеј со резултат 0:0 – 5:3 на пенали и станаа европски шампиони во финалето на тогашниот Куп на шампионите на стадионот „Свети Никола“ во Бари.

По 120 минути немаше голови, а потоа со подобро изведување на пеналот (5:3) Црвена Звезда го освои познатиот трофеј.

Шампионскиот тим од Бари го сочинуваа Стојановиќ, Шабанаџовиќ, Маровиќ, Југовиќ, Белодедиќ, Најдоски, Просинечки, Михајловиќ, Панчев, Савиќевиќ (Стошиќ) и Биниќ. На клупата покрај тренерот Љупко Петровиќ седеа резервниот голман Милиќ Јовановиќ, а Момчиловиќ, Тошиќ и Лукиќ.

The post На денешен ден Дарко Панчев испиша историја со Црвена Ѕвезда … appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: