На денешен ден, Меси го одигра најдобриот натпревар во историјата на Лигата на шампионите, постигнувајќи пет гола против Баер (видео)

Пред точно 14 години, на 7 март 2012 година, Лионел Меси ги помести границите на можното и постави рекорд во Лигата на шампионите што дотогаш беше незамислив.

На иконскиот стадион „Камп Ноу“, аргентинскиот волшебник сам го уништи германскиот Баер Леверкузен во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите.

Конечниот резултат покажа неверојатни 7:1, а едно име се појави на семафорот дури пет пати – на Меси.

Баер пристигна во Каталонија со слаба надеж за чудо по поразот од 3:1 во првиот натпревар. Наместо чудо, тие беа пречекани со брутално враќање во реалноста и еден од најтешките порази во историјата на клубот.

Меси го отвори резултатот за тимот на Аптеките во 25-тата минута со прекрасен лоб удар по брилијантната топка од Чави Ернандез. До крајот на првото полувреме, во 42-тата минута, тој го зголеми резултатот на 2-0 со својот препознатлив трчање од десната страна и шут во далечниот агол.

Веќе во 49-тата минута, Меси го комплетираше својот хет-трик – уште еден магичен лоб удар, овој пат со десната нога, а она што следеше ја зацементираше оваа ноќ во аналите на европскиот фудбал.

Во 58-та минута, по грешка на одбраната на Баер, Меси казни подарок и го постигна својот четврти гол, а во 84-та минута, силниот удар на Меси од работ на шеснаесетникот заврши во мрежата на Бернд Лено за историска „петарда“.

Со тој последен гол, Лионел Меси стана првиот играч во историјата на модерниот формат на Лигата на шампионите кој постигнал пет гола на еден натпревар.

„Никогаш повеќе нема да видиме ваков играч. Тој е дар за фудбалот. Не се работи само за головите, туку и за начинот на кој игра. Можеме само да бидеме среќни што живееме во ерата во која тој настапува“, рече тренерот на Барса, Пеп Гвардиола, по натпреварот.

Преостанатите два гола за Барса таа вечер ги постигна младиот Кристијан Тељо, додека утешен гол за целосно разбиените гости го постигна Карим Белараби во 91-та минута.

Подвигот на Меси подоцна го повторија само уште двајца играчи – Луиз Адријано во 2014 година во дуелот на Шахтјор против БАТЕ и Ерлинг Халанд во 2023 година во дуелот на Манчестер Сити против Лајпциг.

