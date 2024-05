На Евровизија доаѓаат пејачите кои сите ги сакаме: Откриено кој ќе настапи за време на полуфиналните паузи, поранешните победници подготвуваат спектакл (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Се знае кој ќе гостува како гости на двете полуфинални вечери на Евровизија 2024, а тоа се изведувачи од долгото и славно евровизиско минато.Во првото полуфинале Бенџамин Ингросо ќе изведе некои од своите најголеми хитови. Ингросо е една од најголемите шведски поп ѕвезди, а претходно ја претставуваше Шведска на Евровизија 2018 во Лисабон со песната „Dance You Off“. Популарноста на Ингрос во Шведска и низ Европа расте сè повеќе и повеќе, а тој неодамна ја одржа турнејата „Better Days Tour“ на Стариот континент.

Од друга страна, втората полуфинална вечер ветува „најголемата песна за пеење на светот“ , тврди веб-страницата на Евровизија. Тројцата евровизиски победници ќе се соберат на место каде што гледачите дома и во арената Малме ќе можат да пеат со нив на сцената, а наводно ќе има и интерактивен ѕид каде што ќе имаат шанса да се појават евровизиските фанови.Елена Папаризу победи на Евровизија за Грција во 2005 година со песната „My Number One“, а ќе ѝ се придружи и Сертаб Еренер, која победи за Турција во 2003 година со песната „Anyway That I Can“. Ќе се појави и шведската поп легенда Шарлот Перел, која победи на натпреварот во 1999 година со песната „Take Me To Your Heaven“.

Првото полуфинале ќе се одржи во вторник на 7 мај а второто во четврток на 9 мај. По 10 песни од секое полуфинале ќе се квалификуваат за настап во големото финале во сабота на 11 мај. Малме ќе биде домаќин на натпреварувањето по трет пат, откако претходно беше домаќин во 1992 и 2013 година.

