На локалните избори во Косово гласале 32,85 проценти од гласачите – според аналитичарите ова се најдобро организирани избори досега

Според податоците од Централната изборна комисија на Косово (ЦИК), на денешните локални избори во Косово, кои завршија во 19:00 часот, гласале 661.905 гласачи, што е 32,85 проценти од запишаните во избирачкиот список. – пренесуваат медиумите

На прес-конференцијата, претседателот на ЦИК, Крешник Радониќи, изјави дека општата оценка е дека изборите поминале добро и дека „немало никакви инциденти“ што би можеле да влијаат на текот на изборниот процес. ЦИК претходно објави дека вечерва или утре ќе ги објави прелиминарните резултати од изборите за градоначалници на 39 општини во Косово, додека броењето на гласовите за советници ќе започне утре.

Според информациите од невладините организации и агенциите за спроведување на законот, немало значајни инциденти, обвинителството објави дека примило осум пријави и дека по истрагата е утврдено дека нема кривични дела поврзани со правото на глас.

Аналитичарите сметаат дека имало само мали технички проблеми и проблеми со пронаоѓањето имиња во избирачките списоци. Според нив, ова биле едни од „најдобро организираните“ локални избори од 2000 година, кога се одржале за прв пат во Косово по војната.