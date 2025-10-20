На Македонија ѝ требаат 56 години за да го достигне европскиот животен стандард

0 SHARES Сподели Твитни

На земјата ќе ѝ бидат потребни 56 години за да го достигне европскиот просек во однос на животниот стандард и условите, според извештај подготвен од осум организации од Западен Балкан, фокусирани на приближување на земјите од регионот кон Европската Унија.Сепак, постојат многу фактори што можат да го забрзаат овој процес, но за да се случи ова, потребно е работата да се заврши дома, односно да се спроведат клучни реформи што ќе дадат резултати во секојдневниот живот, особено на граѓаните.„На прв поглед, оваа бројка може да изгледа песимистички, односно многу долга, но постојат многу фактори што можат да го забрзаат овој процес. Ова е пораката на која треба да се фокусираме како општество. Како дел од истражувањето, подготвени се неколку сценарија што покажуваат како би се променил овој период во случај на полноправно членство во Европската Унија, со пристап до пазарот, средства и континуирана институционална поддршка. Сите сценарија, особено во клучните области – економија, социјални политики и дигитализација – даваат јасна слика дека ситуацијата значително би се променила, па дури и некои индикатори би биле преполовени, доколку имавме полноправно членство или целосен пристап до европските фондови“, нагласува Виктор Митевски“, извршен директор на Здружението за истражување и анализа.Она на што треба да се фокусираме како земја е зголемување на продуктивноста, инвестирање во попаметни социјални трансфери кои имаат за цел да активираат и инвестирање во дигитализација и инфраструктура.Според Митевски, зголемувањето на платите може да има позитивно влијание врз стимулирањето на економските текови и растот, но овој тренд нужно мора да биде придружен со зголемена продуктивност.„Можеме да постигнеме раст на продуктивноста ако имаме квалификувана работна сила и инвестиции во технологија, не само од државата, туку и од приватниот сектор. Само зголемувањето на платите, без зголемување на додадената вредност во економијата и во финалниот производ, може да има спротивен ефект. Сепак, економските параметри покажуваат дека во сегашните услови има простор за раст на платите“, додава Митевски.Според извештајот, просечната бруто плата во земјата е околу 1.000 евра, што е една третина од просечната плата во Европската Унија, која е околу 3.000 евра. За да го достигнеме овој просек, ќе ни требаат околу 40 години.Највисоките плати во регионот се во Србија, околу 1.150 евра, по што следат Босна и Херцеговина и Црна Гора, потоа Северна Македонија, додека Косово и Албанија се рангираат подолу.

