Францускиот претседател Емануел Макрон предупредува дека не може да има ограничување за украинската армија.

Ова доаѓа откако неколку мировни предлози во последните денови предложија поставување ограничувања на бројот на персонал во вооружените сили на Украина.

Во своите коментари по денешниот виртуелен состанок на таканаречената „коалиција на добронамерните“, Макрон додава дека земјите од ЕУ се надеваат дека ќе финализираат решение за финансирање на одбраната на Украина.

Во својата изјава, тој споменува замрзнати руски средства во Европа – прашање кое претходно беше спорно за блокот, објави „Скајњуз“.

Минатиот месец, ЕУ го одобри најновиот пакет санкции, но не успеа да постигне договор за користење на овие замрзнати средства за финансирање на заем за Украина.

Ова се случи затоа што некои земји изразија правни загрижености во врска со потенцијалните последици од оваа акција.

Во својот говор, Макрон исто така вели дека на Украина ѝ е потребен мир кој е „сериозен“ и „го почитува меѓународното право“.

Сепак, и покрај неговото противење на ограничувањето на украинската војска, во контра-предлозите на Европа на мировниот договор меѓу САД и Русија, сојузниците на Киев се согласија на мирновременско ограничување за украинската армија од 800.000 луѓе.

Планот на САД и Русија предлага ограничување од 600.000 членови.

