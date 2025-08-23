На овие начини, кучињата можат да препознаат важни промени кај своите сопственици

0 SHARES Сподели Твитни

Експертите за кучиња откриле дека делот од мозокот на кучето одговорен за анализа на мириси е 40 пати поголем од човечкиот.

Имено, кучињата имаат до 300 милиони олфакторни рецептори, додека луѓето имаат само околу шест милиони. Поради ова, тие можат да детектираат дури и најмали траги од мирис во воздухот. Тие имаат пристап до информации што се целосно скриени од човечките сетила, од промени во човечкото тело до знаци на опасност во околината.

Според тоа, кучињата можат да препознаат болест дури и пред лекарот да постави дијагноза. Кога телото е болно, ослободува специјални соединенија преку здивот, потта и урината што носот на кучето лесно може да ги открие.

Кучињата се исто така способни да почувствуваат епилептичен напад до 45 минути пред да се случи. Покрај тоа, кучињата лесно ги читаат емоциите бидејќи чувствуваат хемиски промени во вашето тело. Кога сте под стрес, чувствувате страв или вознемиреност, лачите хормони како што се кортизол и адреналин. Иако можеби не забележувате промена во мирисот, кучињата јасно ја чувствуваат. Поради ова, кучињата за терапија се многу добри во интеракцијата со луѓето, прилагодувањето на вашето расположение, останувањето покрај вас и инстинктивно обезбедувањето поддршка.

Кучињата лесно можат да ја детектираат бременоста кај жените, бидејќи за време на бременоста, нивото на хормони брзо се менува, што влијае на мирисот на телото, што кучето лесно може да го почувствува. Нивното однесување потоа може да се промени, бидејќи можат да станат понежни, заштитнички настроени или нежно да се потпрат на стомакот на својот сопственик.

Покрај тоа, кучињата лесно ги препознаваат своите сопственици по мирисот, поради што кучињата се користат во потрага и спасување, каде што можат да ја следат трагата на една личност со километри.

Кучињата исто така можат да го почувствуваат доаѓањето на дождот, промените во воздушниот притисок или електричната енергија многу пати пред луѓето. Сопствениците често забележуваат дека нивните кучиња стануваат немирни пред бури и земјотреси.

Кучињата понекогаш можат да почувствуваат кога животот на нивните сопственици завршува. Во телото се случуваат посебни хемиски промени што кучето ги препознава. Постојат бројни познати примери на кучиња кои останале со болните до нивните последни моменти, пружајќи им друштво и утеха.

