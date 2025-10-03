На овие хороскопски знаци им е најтешко да кажат „извини“

0 SHARES Сподели Твитни

Додека некои лесно признаваат грешка, на овие знаци им е тешко да го кажат зборот „извини“. Нивната тврдоглавост и гордост честопати им пречат, иако длабоко во себе знаат дека грешеле.На Лавот му е тешко да признае грешка бидејќи чувствува дека тоа му ја повредува гордоста.Биковите ретко се предомислуваат и тешко се повлекуваат, па затоа извинувањето е вистински предизвик за нив.Овенот често дејствува импулсивно и подоцна сфаќа дека претерал, но тешко му е да направи чекор назад.

