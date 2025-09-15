На овие хороскопски знаци им е тешко да признаат кога се љубоморни, но сè тоа ги открива

0 SHARES Сподели Твитни

Некои хороскопски знаци не сакаат да покажуваат слабост, па затоа ја кријат својата љубомора и се преправаат дека се рамнодушни. Но, нивното однесување брзо ги открива – малите промени во тонот на гласот, ставот или погледот кажуваат сè.ВодолијаВодолиите сакаат да остават впечаток дека се над емоциите, но љубомората тивко ги нагризува. Кога се чувствуваат загрозени, стануваат ладни и повлечени.ДевицаДевиците се однесуваат како ништо да не ги мачи, но љубомората ги прави критични и пасивно-агресивни. Малите, саркастични забелешки честопати откриваат како навистина се чувствуваат.ЛавЛавовите не сакаат да признаат дека се љубоморни, но кога ќе го сторат тоа, нивното однесување станува ненадејно и драматично. Одеднаш сакаат да го свртат целото внимание назад кон себе.

