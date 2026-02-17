На Памела Андерсон ѝ беа потребни 27 години за да направи едно нешто: „Условот беше…“

0 SHARES Сподели Твитни

Потребни беа три децении за Памела Андерсон да биде сериозно сфатена од јавноста и критичарите, а исто толку и за да погледне филм.

Откако ја започна својата кариера како модел на Плејбој и ѕвезда на серијата „Bachelorettes“, Памела Андерсон долго време беше гледана исклучиво како секс симбол, за што придонесе и скандалот со секс снимката.

Сепак, нејзината неодамнешна улога во „Последната шоугерл“ ѝ донесе пофалби и номинација за Златен глобус, докажувајќи дека перцепциите за неа конечно се менуваат.

Сепак, патот до признанието бил долг, за што сведочи фактот дека 27 години немала сила да гледа еден од своите филмови, озлогласениот „Барб жица“ од 1996 година, пишува списанието Far Out.

Од секс симбол до предмет на потсмев

Откако стана Плејбој зајчето со најмногу насловни страници во историјата и се прослави по улогата во ТВ серијата „Bachelorettes“, Андерсон со години беше цел на објективизација, сведена на руса коса и бујни гради.

Нејзината филмска кариера во тоа време се состоеше главно од улоги во банални пародии и филмови што публиката брзо ги заборави, како што се „Суперхеројски филм“, „Русокоса и русокоса“ и „Страшен филм 3“. Се чинеше дека свесно ја користи својата слава за брза заработка, а не избира многу квалитетни проекти.

Филмот што не можеше да го гледа

Нејзиниот обид да се пробие како главна актерка во филмот „Бодликава жица“ од 1996 година заврши со катастрофа. Филмот, базиран на истоимениот стрип, во кој Андерсон игра секси суперхерој, беше дочекан со потсмев од критичарите. Неуспехот беше толку голем што самата Памела одбиваше да го гледа речиси три децении.

„Се осврнувам наназад и си мислам, знаете, дури и тие ликови, Си-Џеј, Барб Вајр, дури и Валери Ајронс во „ВИП“, тоа се костими за Ноќта на вештерките. Но, не станува збор само за костимите, туку и за тоа кој е во костимот“, изјави таа за „Тајмс Радио“.

Таа, исто така, објасни под кои околности конечно го погледнала.

„Има многу љубов во сите тие улоги, и можеби не беше глума во вистинска смисла, но имав 27 години кога ја работев „Бодликава жица“.

Неочекувано враќање и критичко признание

Иронично, токму нејзините кариерни подеми и падови доведоа до нејзината улога во филмот „Последната танчерка“ на Џија Копола, во кој таа игра стара танчерка која се држи до остатоците од својата слава. Улогата, која е базирана на нејзината животна приказна, ѝ донесе номинација за „Златен глобус“ и критички признанија.

Таа го продолжи својот успех со улога во филмот „Голиот пиштол“.

The post На Памела Андерсон ѝ беа потребни 27 години за да направи едно нешто: „Условот беше…“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: