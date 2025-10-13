На плажа во Тел Авив е направен огромен транспарент со благодарност за Доналд Трамп, долг е колку три фудбалски игралишта

0 SHARES Сподели Твитни

Активистите поставија огромен транспарент на плажата во Тел Авив, чекајќи ги заложниците да се вратат дома и заблагодарувајќи му се на американскиот претседател Доналд Трамп за неговата улога во посредувањето за договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас.Банерот се наоѓа пред филијалата на американската амбасада во Тел Авив и се протега на должина од три фудбалски игралишта.Зборовите „благодарам“ и „дом“ се веднаш до контурата на профилот на Трамп во сина и жолта боја.

#BREAKING When President Trump lands in Israel in a few hours, he’ll be greeted with this sight – a giant banner along the Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home and ending the warVideo from: Aviv Atlas pic.twitter.com/csDXapKXV0— Nikolay Remizov (@nikolay_re68247) October 13, 2025

Организаторите рекоа дека изложбениот простор е создаден со надеж дека Трамп ќе може да го види од својот авион кога ќе слета во Израел, а повратниците ќе можат да го видат од хеликоптерот што ќе ги врати дома.Патем, Трамп веќе е на пат кон Израел и се очекува денес да разговара со семејствата на заложниците и да одржи говор во израелскиот парламент Кнесет. Од друга страна, враќањето на заложниците се очекува во текот на денот.



