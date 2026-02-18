На Попова Шапка 97 сантиметри снег

Најстудено изутринава во државава е на Попова Шапка, каде во 7 часот измерени се – 8 степени Целзиусови и 97 сантиметри снег.

Следуваат Kрушево и Mаврови Анови со – 4, Берово и Претор, – 1, Крива Паланка, Охрид, Битола, Прилеп, 0, Штип и Виница, 2, Тетово, Куманово и Струмица, 3, Скопје-Зајчев Рид, Кавадарци и Демир Капија, 4, Скопје-Петровец и Велес, 5, Гевгелија, 6 степени.

Количината на врнежи дожд за изминатите 24 часа до 7 часот изутрина во Струмица изнесува 13 литри на метар квадратен, 11 во Берово, 8 во Претор и Гевгелија, 7 во Демир Капија, 6 во Битола, 5 во Тетово, Пожаране и Kрушево, 4 во Прилеп, 3 во Скопје-Петровец, Крива Паланка, Штип, Виница и Ѓуриште, 2 во Скопје-Зајчев Рид, Велес, Охрид, 1 во Кавадарци и Mаврови Анови.

Снег од три сантиметри има во Mаврови Анови, 2 Берово, 1 Ѓуриште.