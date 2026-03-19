На свадбата имавме 130 гости: Кога ги отворивме пликовите следниот ден и ги собравме парите, не можевме да веруваме

Свадбите за многумина се еден од најважните денови во животот, но во последниве години тие станаа и сериозен финансиски предизвик за младенците. Организирањето свадба честопати вклучува голем број трошоци, од изнајмување сала или ресторан, фотографи и видеографи, до бенд или диџеј, декорации, венчаници, одела и многу други детали што треба да го направат денот посебен. Цените значително се зголемија, а многу парови трошат илјадници, па дури и десетици илјади евра, за прославата.

Затоа често се поставува прашањето дали барем дел од таа сума може да се „врати“ преку свадбени подароци од гостите . Неодамна, на оваа тема на Reddit се водеше интересна дискусија, каде што еден Хрват постави прашање кое предизвика многу коментари: „Колку профитиравте од сопствената свадба?“

„Откако ќе се соберат и одземат сите трошоци и подароци, колку бевте на црно/плус по свадбата? Слободно наведете повеќе информации, како на пример колку гости имаше, каква храна имавте (јадења, шведска маса) итн.“, напиша Хрватката на Reddit.

Искуствата се различни.

Неколку Хрвати одговорија во коментарите, а еден рече: „Јас и кумовите. Ги почастивме со коктели и вечера во луксузен ресторан, не ги изброив, но би рекол дека останавме на нула. Беше одлично.“ Еден корисник коментираше: „Следи свадба, претпоставувам дека имаме дефицит од 4.000 евра. Околу педесет гости.“

Потоа една Хрватка одговори и откри, според нејзино мислење, единствениот начин да се „профитира“ по бракот: „Профитираш само ако останеш во брак со таа личност бидејќи ако раскинеш, твојата свадба била залудна и каква е добивката? Кој влегува со таа мисла, не треба да се жени.“ Друг корисник одговори: „Токму тоа сакав да го кажам.“

Еден корисник беше изненаден : „Луѓето бројат колку се во плус или минус по свадбата?! “ Набрзо доби одговор: „Па, пред свадбата, сè се плаќа една година однапред (нашиот депозит беше вкупно 2.000 евра за сè). Денот по свадбата, ги броите пликовите и одите тој ден да платите за сè (тортата, бендот, салата, фотографот…). Јас и сопругата, околу 8.000 евра во плус кога плативме сè следниот ден, но имавме малку гости (130). Ниеден од нашите родители не плати за нашата свадба. Знам дека родителите на многу луѓе плаќаат, па затоа ги чуваат сите подароци во пликови.“

Има луѓе кои „заработиле пари“

Луѓе кои успеале да останат во минус по големиот ден, исто така, пишувале за своите искуства. Еден корисник открил: „Минатата година, околу 200 гости, ако го одземеме она што го плативме однапред и го дадовме како депозит, бевме во вишок од околу 5.000 евра“. Друг пишува: „2023, 180 гости, плус од околу 10.000 евра“. Третиот додава: „ Остваривме профит од околу 32.000 евра. Имаше 430 гости“.

„Бевме за околу 10.000 повеќе. Свадбата беше во 2023 година. Имавме класична вечера со мени (ладно предјадење, супа, главно јадење, јагнешко и прасе цицалче на полноќ и чорба со вино пред зори). Имавме 230 гости“, коментираше еден Хрват.

Некои немаа срце да заработат

Сепак, се јавија и оние кои не успеаја да заработат пари : „2024, 130 гости. Бевме на 0. Загреб“, „170 гости, завршивме на 0. Чини 16.500 евра“ , „100 луѓе, 2023, минус 8 милји“, „Околу 180 луѓе. 3 дена пиење. Платен сместување за 60 од нив покрај тоа, иако по добра цена кај пријател кој поседува хотел. Минус приближно. „Не знам каде луѓето можат да заработат пари од тоа. Можно е ако нивните родители донираат огромна сума пари бидејќи со сите трошоци (венчаница, фото-видео, бенд, моминска забава, моминска забава, покани, изнајмување автомобил, цвеќе, декорации на салата и куќата, храна и пијалоци за домот итн.) нема начин да се покријат неколкуте стотици евра што ги носат повеќето луѓе.“

