На синот на Дејвид Бекам му е одземена возачката дозвола: Еве каков прекршок направил

Круз беше фатен како вози со брзина од 24 километри на час во зона со дозволени 20 брзини. Многу градови во Велика Британија ја намалуваат брзината на 20 километри на час.

Круз Бекам , третиот син на Дејвид Бекам и Викторија Бекам, наводно направил сообраќаен прекршок, што довело до одземање на неговата возачка дозвола на 2 септември, а младиот пејач објави на Инстаграм дека „штотуку добил казна за возење со брзина од 24 секунди во зона со брзина од 20 секунди“, објавува Дејли Меил .

Тој додаде: „Играта заврши. Лично, се чувствувам многу безбедно“, цитирајќи го филмот на Вес Андерсон од 2025 година „Феникиската шема“, во кој глумат Миа Триплтон, ќерката на Кејт Винслет, Том Хенкс и Скарлет Јохансон.

Круз беше фатен како вози со брзина од 24 км/ч во зона со ограничување на брзината од 20 км/ч. Многу градови во Велика Британија ја намалуваат брзината на 20 км/ч, особено околу училиштата и населените места. Возачите треба да бидат исклучително внимателни во врска со тие зони, бидејќи разлика од 4 километри на час сепак може да резултира со казна и губење на дозволата. Покрај тоа, сопственикот на луксузен автомобил со одземена дозвола се соочува со значително повисоки премии за осигурување при повторно аплицирање, што дополнително ги зголемува финансиските последици.

Тоа се случи откако Круз го положи возачкиот испит во септември 2023 година и сподели фотографии од славеничко возење низ „драјв-тру“ во „Мекдоналдс“ на Инстаграм. „Браво, старче, те сакам“, напиша неговиот татко на социјалните мрежи во тоа време. Оттогаш, Круз инвестираше во неколку скапи автомобили, вклучувајќи црн „Порше 911“ вреден 150.000 фунти, „Ленд Ровер“ и „Мерцедес“ од 1980-тите.

Објаснети последиците од пребрзото возење на Круз

Според веб-страницата GOV.UK, во рок од 14 дена од моментот кога автомобилот е фатен како вози со пребрзо, на возачот му се испраќа: Известување за намера за гонење (NIP), со кое се информира дека е сторено наводно прекршување на брзината и дека се разгледува гонење, како и известување според член 172, кое мора да се врати во рок од 28 дена, со кое се информира полицијата кој го управувал возилото.

Доколку возачот се изјасни за виновен, мора да плати казна од 100 фунти и да добие три казнени поени на возачката дозвола, освен ако не му биде понуден курс за свесност за брзината. Возачот мора да оди на суд ако се изјасни за невин. Доколку возачот, како во случајот на Круз, сè уште не наполнил две години од положувањето на возачкиот испит, неговата возачка дозвола ќе биде одземена ако собере шест или повеќе казнени поени.

Семејна прослава

Веста за дисквалификацијата на Круз Бекам доаѓа помалку од две недели откако семејството се собра на посебна прослава кога кралот Чарлс го прогласи поранешниот капитен на Англија, Дејвид Бекам, за витез во замокот Виндзор на 4 ноември.

Заедно со неговата мајка, братот Ромео Бекам и сестрата Харпер Бекам, Круз му се придружи на својот татко во замокот тој ден и се појави на фотографија што подоцна ја сподели неговиот постар брат. „Никој не го заслужува ова повеќе од вас, ве сакам многу. Честитки, господине тато“, се пошегува Ромео на Инстаграм.

Круз беше дел и од емотивното обраќање на неговиот татко на социјалните мрежи откако ја прими наградата за неговиот придонес во хуманитарната работа и спортот. „До моите прекрасни деца, на кои сум толку горд, и знам дека ова е горд и инспиративен ден и за нив, тие се нашата најголема радост во животот и моја инспирација секој ден. Ве сакам толку многу“, напиша Дејвид, пренесува Тпортал.

