НА СМЕТКА ИМА 450 МИЛИОНИ ДОЛАРИ, А СЕСТРАТА МУ НЕМА ЗА ЛЕБ: Ја остави на цедило, па денес моли за трошки

Не е тајна дека славниот фудбалер Дејвид Бекам и по пензионирањето заработува многу , благодарение на паметните инвестиции и компаниите што ги поседува, но многумина изненади што неговите вработени имаат подеднакво добри плати .

Така, неодамна беше откриено, кога делови од неговите финансиски книги беа објавени во пошироката јавност , дека на одредено лице му била дадена плата од неверојатни 10 милиони фунти. Оваа огромна сума пари ја уплати неговата компанија DB Venture, но тие одбија да кажат дали овие пари отишле кај некој друг или всушност кај Бекам.

Сметките наводно само откриле дека е извршена голема исплата на најплатениот директор. Ова го остави изборот меѓу Бекам, Џејми Солтер и Ник Вудхаус. Портпаролот на Дејвид и порача на јавноста дека „тој сè уште нема да открие кој е најплатен директор“.

Исплатата, која е поголема за 384 отсто во однос на претходната година, е пет пати поголема од вкупните плати на останатите 23 вработени во ДБ Венчрс.

Фирмата е подружница на DRJB Holdings Limited, „операција за управување со глобални брендови со целосна услуга“ на Davidobe. Неговиот профитабилен промет треба да се удвои на 72 милиони фунти во 2022 година.

Сепак, фудбалската легенда, наводно, продала 55 отсто од акциите на Authentic Brands за 200 милиони фунти во 2022 година. Севен Глобал, потфат на Дејвид Бекам кој не е DB Ventures, оствари профит од 8,4 милиони фунти.

Очекувано, луѓето останаа шокирани откако беше откриено колку пари се исплатени на „непозната“ личност во DB Ventures , а многумина се уверија дека тоа е Бекам, а по целата ситуација приказната за неговата сестра која едвај заработува краевите се спојуваат, повторно излезе.на крајот

„Некој добива 10 милиони, некој моли за леб“ , „Убаво е што заработува, но можеше и да и помогне на сестра си“, „Живее како крал, а сестра му моли vo црква za да преживее“ , напишаа луѓето на мрежите.

Па, познато е дека Дејвид Бекам го сака животот на високата страна со оглед на 450-те милиони долари што ги има на сметката , но своето богатство го дели само со неколку избраници, а меѓу нив не е неговата сестра Лин.

Со години и дозволуваше да се бори, па дури и да живее од социјална помош. Лин во еден момент морала да го продаде својот имот на Интернет, каде што пронашла ретки плочи, копачки, книги и слично, само за да врзе крај со крај и да не заврши на улица.

Веста за тешкиот живот на Лин последен пат се појави во 2019 година , набргу откако се дозна дека Бекам организирал забава од 30.000 фунти на која Лин не присуствувала. Секако, бракот се распадна, а денес изгледа дека таа и Дејвид конечно се во подобри односи, иако не се знае дали сестрата на Бекам успеала конечно да се извлече од финансиските проблеми.

Врската помеѓу Дејвид и Лин се влоши во 1998 година, кога фудбалерот го запозна нејзиниот иден сопруг . Поради ова, тој неволно се согласи да дојде на свадбата една година подоцна , додека Викторија Бекам одби да го стори тоа.

Сепак, Лин на крајот се разведе во 2015 година, а потоа влезе во тешка битка за старателство над нивните три деца. Нејзиниот поранешен сопруг некогаш се занимавал со трговија со дрога, па нивниот дом често бил собиралиште на разни дилери. Инаку, Дејвид ја купил куќата на својата сестра за 250.000 фунти .

Додека еден дел од англиските медиуми тврдат дека проблематичниот поранешен сопруг е најверојатната причина поради која Дејвид Бекам се оградил од својата сестра, други нагласуваат дека никогаш не смеел да ја остави на цедило, а таа тогаш била целосно зависна од државата.

Кога било откриено дека Лин го продавала имотот за да го победи својот поранешен сопруг на суд, Дејвид наводно бил шокиран и тврдел дека нема поим што се случува во животот на неговата сестра.

Сепак, иако јавноста му прости првиот пат, никој не разбра зошто во 2019 година не ѝ пришол на помош на својата сестра кога таа по вторпат минувала низ Голгота, како и на нејзините деца кои на крајот на краиштата , не беа виновни за ништо.

Не е познато каква е моменталната ситуација меѓу Дејвид и неговата сестра, иако е јасно дека Лин и понатаму живее скромно , судејќи по фотографиите на нејзиниот Фејсбук профил.

