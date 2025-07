На телевизија управувана од руското Министерство за одбрана, тинејџери се прикажани како работат на производство на беспилотни летала (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Руската фабрика, која нејзиниот директор ја опиша како најголем светски производител на дронови за напад, беше прикажана на руски воен телевизиски канал како тинејџери кои помагаат во производството на камикази дронови за напади врз Украина.Снимката беше прикажана во документарец емитуван на каналот „Звезда“ во неделата, на кој се прикажани стотици големи црни готови самоубиствени дронови „Геран-2“ наредени во тајниот објект, кој беше цел на украински дронови со долг дострел.Украина тврди дека Русија користела германски беспилотни летала за тероризирање и убивање цивили на локации, вклучувајќи го и главниот град Киев, каде што жителите често се кријат на метро станиците за време на нападите.„Ѕвезда“ известува дека фабриката „Алабуга“, во рускиот регион Татарстан, ги поканила учениците да се запишат во технички колеџ управуван од фабриката во близина, по завршувањето на деветто одделение (на возраст од 14-15 години), за да учат за производство на дронови таму, а потоа да работат во фабриката по завршувањето на образованието.

A Russian factory producing attack drones for strikes on Ukraine relies heavily on teenage students and young trainees to staff its assembly lines, a recent broadcast by the Defense Ministry-run Zvezda TV channel shows.Read more: https://t.co/xeDoUQUudM pic.twitter.com/zmeY3qzDTt— The Moscow Times (@MoscowTimes) July 21, 2025

Младите работници, вклучувајќи ги и тинејџерите, се прикажани со заматени лица додека гледаат екрани, изработуваат и тестираат поединечни компоненти или склопуваат дронови.Тимур Шагиваљев, генералниот директор на фабриката, не ги откри точните податоци за производството.Сепак, тој за „Ѕвезда“ изјави дека првичниот план бил да се произведат неколку илјади дронови „Геран-2“ и дека фабриката сега произведува девет пати повеќе од тоа. Тој не прецизираше за кој временски период се однесуваат овие податоци.Звезда изјави дека фабриката во Алабуга има свој полигон за тестирање на дронови и покажа редови американски пикап камиони RAM со инсталирани дронови Geran-2.Дизајнот на дронот „Геран-2“, кој има познат дострел од најмалку 1.500 километри, потекнува од Иран, каде што е произведена претходна верзија. Тие се користеле за напади врз украинската енергетска инфраструктура.



