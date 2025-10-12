На Трамп не му оди добро со мобилните телефони: Случајно објавил порака што сакал да ја испрати приватно

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Доналд Трамп имаше намера неговата неодамнешна објава на Truth Social, во која ја моли државната обвинителка Пам Бонди да преземе правни мерки против неговите противници, да биде директна порака, според функционер на администрацијата на Трамп.Трамп бил изненаден кога дознал дека всушност ја објавил пораката на својот профил на Truth Social, рече изворот, додавајќи дека претседателот реагирал велејќи „О“, а потоа се обидел да го игнорира тоа.„Волстрит џурнал“ првично објави дека Трамп имал намера да го испрати соопштението како приватна порака.Во долг пост на 20 септември, Бонди се нарече себеси „Пем“ и го изрази своето разочарување што „ништо не се презема“ во врска со неговите непријатели.„Што е со Коми, Адам „Лошоумниот“ Шиф, Летиција???“, напиша тој, осврнувајќи се на поранешниот директор на ФБИ Џејмс Коми, сенаторот Адам Шиф, демократ од Калифорнија, и главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс.„Сите се виновни до солзи, но ништо нема да се направи. Не можеме повеќе да одложуваме, тоа ни го убива угледот и кредибилитетот. Двапати (5 пати!) бев импичментиран и обвинет, залудно. Правдата мора да се задоволени, сега!!!“ завршува неговата објава.Две од трите лица споменати во објавата – Коми и Џејмс – сега се обвинети од Министерството за правда. Двајца претставници на администрацијата изјавија за NBC News во август дека Бонди назначил „специјален обвинител“ за да ги истражи наводите за измама со хипотеки против Џејмс и Шиф.Џејмс беше обвинет од федералната голема порота во четвртокот, по едно обвинение за банкарска измама и едно обвинение за давање лажни изјави на финансиска институција.Гонењата и истрагите на ривалите на Трамп предизвикаа загриженост кај правните експерти и критичарите во врска со неговото користење на Министерството за правда за потенцијална одмазда и штетата што тоа би можело да ја предизвика врз владеењето на правото.Притисокот на Трамп врз Бонди е во спротивност со неговите претходни тврдења дека не се вклучил во истрагите на неговите ривали или во одлуките на Министерството за правда за обвиненијата. На пример, откако Коми беше обвинет, Трамп им рече на новинарите во Белата куќа дека „нема никаква врска со случајот“.

