На турскиот опозициски лидер му се закануваат 2.430 години затвор

Истанбулскиот градоначалник Екрем Имамоглу се соочува со стотици обвиненија за корупција во процес што опозицијата и организациите за човекови права го нарекуваат политички мотивиран.

Турскиот опозициски лидер и градоначалник на Истанбул, Екрем Имамоглу, денеска се појавува пред суд во голем процес во кој обвинителството бара казна до 2.430 години затвор.

Станува збор за случај со стотици обвиненија поврзани со наводна корупција во истанбулската градска администрација.

Имамоглу, кој се смета за еден од главните политички ривали на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, е обвинет дека раководел со криминална мрежа поврзана со јавни тендери и финансиски злоупотреби во градската власт на Истанбул.

Обвинителството во случајот поднело обемна обвинителница со десетици обвиненија, за кои бара кумулативна казна од над 2.000 години затвор.

Судењето се одвива заедно со повеќе од 400 обвинети лица, меѓу кои има и поранешни и актуелни функционери од градската администрација. Процесот се смета за еден од најголемите судски случаи против турската опозиција во последните години.

Имамоглу ги отфрла сите обвиненија и тврди дека процесот е политички мотивиран и има за цел да го тргне од политичката сцена. Неговата партија, Републиканската народна партија (CHP), смета дека судските постапки се обид да се спречи неговата кандидатура на претседателските избори.